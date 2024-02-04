Στις κορυφές της παγκόσμιας κατάταξης των χρηματιστηριακών αγορών βρέθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, τον Ιανουάριο του 2024. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέλαβε την τρίτη θέση με κέρδη 5,74%, μετά τον τουρκικό BIST 100 (+13,74%) και τον Nikkei (+8,43%).

Ο ελληνικός δείκτης υπεραπέδωσε των μεγαλύτερων παγκοσμίων αγορών. Οι δείκτες στη Wall Street με άνοδο, ο Dow Jones (+1,22%), o S&P (+1,58%) και ο Nasdaq (+1,02%), ενώ οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες έκλεισαν ο Dax-30 (+0,91%), o Cac-40 (+1,51%), ενώ ο βρετανικός δείκτης FTSE έκλεισε με πτώση 1,29%. H συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 4,182 δισ. ευρώ. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε τον Ιανουάριο με κέρδη 11,35%.

Ιστορικά ο θετικός Ιανουάριος αποτελεί ... οιωνό για ολόκληρη την χρονιά.

Οι πρώτοι μήνες των δύο τελευταίων ετών ήταν θετικοί για την ελληνική αγορά, καθώς είχε καταγράψει κέρδη 4,8% και 10% αντιστοίχως, με την αγορά να κλείνει θετικά και το 2022 και το 2023.

Οι προοπτικές για το νέο έτος, σύμφωνα με τους αναλυτές είναι ευοίωνες για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς τροφοδοτούνται από τις θετικές εκτιμήσεις για το ΑΕΠ της χώρας, τα μεγέθη των Εισηγμένων Εταιρειών, αλλά και την προοπτική επιστροφή της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές

Μία από τις τέσσερις κορυφαίες επιλογές της Goldman Sachs μεταξύ των αναδυόμενων αγορών της Ευρώπης παραμένει το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, βλέπει άνοδο της τάξεως του 15% στους επόμενους 12 μήνες και διατηρεί την τιμή στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 1.550 μονάδες . Ο δείκτης αποτίμησης P/E για την εγχώρια αγορά εκτιμάται στις 7,6 φορές σε τρέχουσες αξίες και σε όρους P/BV (τιμή προς λογιστική αξία) σε 1,1 φορές, στοιχεία που κατατάσσουν την εγχώρια αγορά στις πλέον ελκυστικά αποτιμημένες. Οι αντίστοιχοι δείκτες των αναδυόμενων αγορών είναι 11,5 φορές σε όρους Ρ/Ε και 1,6 φορές σε όρους λογιστικής αξίας, με το discount να προσεγγίζει το 35% σε όρους Ρ/Ε και να ξεπερνά το 30% σε όρους P/BV.

Σύμφωνα με τη Citi οι ελληνικές μετοχές, οι οποίες παρά το ισχυρό ράλι που κατέγραψαν το 2023, έχουν από τις φθηνότερες αποτιμήσεις τόσο στην περιοχή της Ευρώπης, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων πάντως, η ελληνική αγορά ξεχωρίζει διεθνώς, καθώς συγκαταλέγεται στις φθηνότερες σε όρους P/E ανάμεσα σε συνολικά 104 αγορές. Ειδικότερα, το P/E του 2024 τοποθετείται στο 7,1. Αυτό έρχεται να συγκριθεί με P/E 12,9x στην Ευρώπη, 20,2x στις ΗΠΑ, 17,5 στις ανεπτυγμένες αγορές και 11,7 στις αναδυόμενες.

Αισιόδοξη για την πορεία τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2024 εμφανίζεται η Optima Bank, τονίζοντας ότι οι «ένδοξες ημέρες» θα συνεχιστούν και τονίζοντας ότι οι κυρίαρχοι κίνδυνοι προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον και κυρίως από τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε Μ. Ανατολή, Ουκρανία - Ρωσία αλλά και από τις αμερικανικές εκλογές.

Η Ελλάδα μπορεί να εδραιώσει περαιτέρω την πιστοληπτική της ικανότητα, (πιθανή αναβάθμιση από την Moody's), να επιτύχει χαμηλότερα spreads στα ελληνικά ομόλογα, να συνεχίσει τη συνετή δημοσιονομική πολιτική (στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 2% το 2024) και να διατηρήσει σταθερή ανάπτυξη (πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ). Επιπλέον, προβλέπει το ελληνικό χρηματιστήριο να συμπεριληφθεί το 2024 στη λίστα παρακολούθησης του MSCI για αναβάθμιση σε αναπτυγμένη αγορά το 2025.

Η Ελλάδα αποτελεί ένα ισχυρό και ανθεκτικό story ανάπτυξης και θα συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι της Ευρωζώνης στα επόμενα δύο χρόνια τουλάχιστον, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch. Ιδιαίτερα αισιόδοξη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εμφανίζεται η ελβετική τράπεζα UBS και βάζει στο 3% τον πήχη για την ανάπτυξη του ΑΕΠ το 2023, πολύ υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της ΤτΕ, της κυβέρνησης, αλλά και των διεθνών αναλυτών.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Optima Bank οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές παρά το ράλι του ΧΑ το 2023, με τον Γεν. Δείκτη να διαπραγματεύεται 8 φορές τα προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή για το 2024, δηλαδή με discount 36% σε σύγκριση με την Ευρώπη και 5,6 φορές τα EV/EBITDA, εκ νέου με discount 30% σε σύγκριση με την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Eurobank Equities το 2024 θα είναι «χρονιά του Δράκου» (σύμβολο δύναμης) και για το ελληνικό χρηματιστήριο, ακόμη και μετά τις ισχυρές αποδόσεις του 2023, δίνοντας για τον Γενικό Δείκτη τιμή - στόχο στις 1622 μονάδες .

Σαφή ένδειξη ότι η ελληνική αγορά έχει εισέλθει σε έναν πολυετή ανοδικό κύκλο με υψηλότερη επενδυτική δραστηριότητα, ευρύτερη επενδυτική βάση και υψηλότερες αποτιμήσεις αποτελούν οι ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2023, σύμφωνα με έκθεση της Alpha Finance, "βλέπει" περαιτέρω άνοδο 15 με 25%, ως αποτέλεσμα μίας σειράς παραγόντων που σχετίζονται με τις σημαντικές προοπτικές που παρουσιάζει σήμερα η ελληνική οικονομία, ενώ οι εισηγμένες εταιρείες θα συνεχίσουν να παράγουν ισχυρά κέρδη και τη νέα χρονιά, επιβεβαιώνοντας τη βιωσιμότητα της αναπτυξιακής τους δυναμικής. Επιπρόσθετα, η αποτίμηση σε επίπεδο ΓΔ παραμένει ελκυστική, παρουσιάζοντας discount έναντι βασικών δεικτών του εξωτερικού αλλά και έναντι του ιστορικού του μέσου όρου.

Η επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα αλλά και η προοπτική αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς , θα παράσχουν το απαραίτητο «καύσιμο» για την περαιτέρω αύξηση των εισροών επενδυτικών κεφαλαίων. Σε αυτό αναμένεται να βοηθήσει, επίσης, η εκτεταμένη ατζέντα για IPOs/placements εντός του έτους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Δημόσια Προσφορά του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη καθώς και τα placements των συστημικών τραπεζών.

Οι αποδόσεις του Ιανουαρίου

Τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+45,11%), Q&R (+41,33%), Moda Bango (+34,72%) Minerva (+33,02%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κέκροψ (-16,67%), Ακρίτας (-12,90%), 'Αβαξ (-11,83%) και Κλουκίνας- Λάππας (-11,43%).

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές: Elvalhalcor (+29,19%), Viohalco (+20,72%), Πειραιώς (+17,19%), Εθνική (+11,76%), Τιτάν +11,19%) και Eurobank (+11,18%). Μικρότερα κέρδη σημείωσαν οι μετοχές: ΔΕΗ (+9,68%), Aegean Airlines (+8,29%), ΟΛΠ (+7,76%), Alpha Bank (+7,21%), Motor Oil (+6,40%), ΓΕΚ (+5,93%), Autohellas (+4,85%), Σαράντης (+4,52%), ΟΠΑΠ (+4,23%), Mytilineos (+3,54%), Jumbo (+3,50%), Lamda (+3,25%), Coca Cola HBC (+2,73%) και ΕΛΠΕ (+1,79%).

Αντιθέτως με πτώση έκλεισαν τον Ιανουάριο οι τίtλοι: Τέρνα Ενεργειακή (-5,41%), ΕΥΔΑΠ (-4,96%) Quest (-4,51%), Ελλάκτωρ (-3,14%) και ΟΤΕ (-0,39%).

