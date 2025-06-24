Χατζηδάκης: Το 2024 πετύχαμε τη 2η καλύτερη επίδοση στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

«Σε μια σημαντική - αλλά με ελάχιστη προβολή - είδηση» εστιάζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε κείμενό του που δημοσιεύεται στο LinkedIn. Μια είδηση, συνεχίζει, που «αποτυπώνει στην πράξη τη σταθερά ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, μέσα από σκληρή δουλειά και μεταρρυθμίσεις».

Συγκεκριμένα, «σύμφωνα με την UNCTAD (Οργανισμός Εμπορίου και Ανάπτυξης του ΟΗΕ), η Ελλάδα το 2024 κατέγραψε την 2η καλύτερη επίδοση, από το 1990, στις 'Αμεσες Ξένες Επενδύσεις (η καλύτερη είχε καταγραφεί το 2022). Οι ροές 'Αμεσων Ξένων Επενδύσεων άγγιξαν τα 7,3 δισ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 41,5% σε σχέση με το 2023. Τα δε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι η θετική αυτή πορεία συνεχίζεται και το α' τρίμηνο του 2025».

Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη σωρευτική αύξηση επενδύσεων μεταξύ 2019-2024

Ακόμη, « σημαντική αύξηση στις 'Αμεσες Ξένες Επενδύσεις δεν είναι μεμονωμένη: Η συνολική αύξηση των επενδύσεων από το 2019 έως το 2024, σε σταθερές τιμές, αγγίζει το 64%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση σε ολόκληρη την ΕΕ! Και σε αυτό το επίτευγμα, έχουν συμβάλει και οι δημιουργικοί Έλληνες επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι».

Η αύξηση στις επενδύσεις ΔΕΝ οφείλεται μόνο στο real estate

Κάποιοι θα ισχυριστούν, προσθέτει, ότι «η αύξηση στις επενδύσεις αφορά βασικά στον τομέα του real estate. Είναι ένας μύθος που διαδίδεται πολύ τα τελευταία χρόνια!

Αν δει κανείς τα συγκριτικά στοιχεία θα καταλήξει μάλλον σε άλλα συμπεράσματα: Το 2024 το ποσοστό των επενδύσεων στη χώρα μας που πήγε σε ακίνητα ήταν 39,2% ενώ στην ΕΕ ήταν 51,3%. Δηλαδή 12 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο!».

Εξ άλλου, «η παρατηρούμενη αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας έρχεται μετά από μια δεκαετία σχεδόν πλήρους στασιμότητας. Οι επενδύσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια είναι απαραίτητες για να καλύψουν πραγματικές ανάγκες. Και αποτελεί αντίφαση ότι οι ίδιοι που λένε για τη δήθεν μονοκαλλιέργεια του real estate, την ίδια στιγμή μιλούν για πρόβλημα προσφοράς στέγης στην Ελλάδα».

Καλύπτουμε σταδιακά το επενδυτικό κενό

Ενώ, όπως γράφει στη συνέχεια, «παρά τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει επενδυτικό κενό σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, είχαμε μείνει πολύ πίσω. Είναι ενδεικτικό ότι οι επενδύσεις το 2019 αποτελούσαν μόλις το 11% του ΑΕΠ!

Έχουμε αρχίσει όμως πλέον να συγκλίνουμε: Το 2024 το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 15,3%, ενώ το 2025 προβλέπεται ότι θα φτάσει στο 16,2% του ΑΕΠ έναντι 21% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα θα έχει πλέον το χαμηλότερο επενδυτικό κενό από το 2011 έως σήμερα».

Επιπλέον, «αξίζει να σημειωθεί ότι σε ένα ΑΕΠ που αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, οι επενδύσεις αυξάνουν συνεχώς το μερίδιό τους. 'Αρα, με άλλα λόγια, έχουν μεγαλύτερο κομμάτι σε μια μεγαλύτερη "πίτα"».

Δίνουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις

Στην κατακλείδα του κειμένου του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνει: «Είμαστε αποφασισμένοι, από εδώ και πέρα, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις. Διότι γνωρίζουμε ότι χωρίς επενδύσεις, δεν υπάρχουν νέες δουλειές και καλύτεροι μισθοί. Προχωρούμε, λοιπόν, με το Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, το αντίστοιχο Σχέδιο για τον τουρισμό, την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας κατά 25%, τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια, αλλά και άλλες διαρθρωτικές παρεμβάσεις που θα εξειδικευτούν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ», προαναγγέλλει κλείνοντας ο Κ. Χατζηδάκης.

