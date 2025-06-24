Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Ρωσία υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τα μέσα Απριλίου, καθώς εργασίες συντήρησης διέκοψαν τις φορτώσεις σε βασικό λιμάνι του Ειρηνικού, ενώ μειώθηκαν και οι ροές από τη Βαλτική.

Οι θαλάσσιες εξαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 3,19 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στις τέσσερις εβδομάδες που ολοκληρώθηκαν στις 22 Ιουνίου, σημειώνοντας μείωση 4% σε σχέση με τις τέσσερις προηγούμενες εβδομάδες έως τις 15 Ιουνίου.Η ημερήσια εξαγωγή σε εβδομαδιαία βάση μειώθηκε κατά 220.000 βαρέλια, συνεχίζοντας για δεύτερη εβδομάδα την καθοδική της πορεία.

Η μείωση αυτή των φορτίων ενδέχεται να είναι προσωρινή. Οι φορτώσεις στο λιμάνι Kozmino επανήλθαν στο φυσιολογικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μετά από τριήμερη διακοπή λόγω συντήρησης. Ωστόσο, η επιβράδυνση στις αποστολές από το λιμάνι Primorsk της Βαλτικής παραμένει ανεξήγητη, χωρίς ενδείξεις αντίστοιχων εργασιών εκεί.

Η μείωση των ροών περιόρισε σε μεγάλο βαθμό την επίδραση της σημαντικής αύξησης των μέσων τιμών των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων — της μεγαλύτερης από τον Αύγουστο του 2023 — με αποτέλεσμα η ακαθάριστη αξία των ρωσικών εξαγωγών να αυξηθεί τελικά μόλις κατά 2%. Οι μέσες τιμές εξαγωγών αυξήθηκαν σχεδόν κατά 7 δολάρια ανά βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, λόγω της ανταλλαγής πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, που κορυφώθηκε με αμερικανικά πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Ωστόσο, οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση μέσα στην εβδομάδα, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι εξαγωγές φαίνεται να μειώνονται και λόγω της αύξησης της εγχώριας διύλισης, καθώς τα ρωσικά διυλιστήρια ολοκληρώνουν την εποχική συντήρησή τους. Οι ρυθμοί διύλισης ανήλθαν κατά μέσο όρο σε 5,42 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τις πρώτες 18 ημέρες του Ιουνίου, και αν διατηρηθούν θα αποτελέσουν το υψηλότερο επίπεδο για το έτος.

Αποστολές αργού πετρελαίου

Σύνολο 28 τάνκερ φόρτωσαν 20,89 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού αργού την εβδομάδα έως τις 22 Ιουνίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων και αναφορές από εκπροσώπους λιμενικών αρχών. Ο όγκος ήταν μειωμένος από τα 22,42 εκατομμύρια βαρέλια σε 30 πλοία την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι ροές για την περίοδο έως τις 22 Ιουνίου διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 3,19 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, μειωμένες κατά 120.000 βαρέλια σε σύγκριση με την περίοδο έως τις 15 Ιουνίου. Σε εβδομαδιαία βάση, σημειώθηκε πτώση κατά περίπου 220.000 βαρέλια, με τον ημερήσιο μέσο όρο να διαμορφώνεται στα 2,98 εκατομμύρια βαρέλια.

Η μείωση των ροών οφείλεται στις χαμηλότερες αποστολές από το λιμάνι Primorsk της Βαλτικής και την έξοδο Kozmino στον Ειρηνικό, όπου οι φορτώσεις διακόπηκαν για τρεις ημέρες λόγω συντήρησης. Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την αύξηση των ροών από το Αρκτικό λιμάνι Murmansk.

Υπήρξε μία αποστολή του αργού πετρελαίου από το Καζακστάν, KEBCO, από το λιμάνι Novorossiysk στη Μαύρη Θάλασσα και μία από το Ust-Luga στη Βαλτική.

Αξία εξαγωγών

Η ακαθάριστη αξία των εξαγωγών της Ρωσίας αυξήθηκε κατά περίπου 40 εκατ. δολάρια ή 3%, στα 1,38 δισ. δολάρια την εβδομάδα έως τις 22 Ιουνίου. Η πτώση στις ροές περιόρισε την επίδραση της ανόδου των τιμών.

Οι μέσες τιμές εξαγωγής ρωσικού αργού έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο πέντε μηνών, λόγω των συγκρούσεων Ισραήλ-Ιράν. Το αργό Urals από τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα αυξήθηκε κατά περίπου 6,70-6,80 δολάρια στα 65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ESPO του Ειρηνικού αυξήθηκε κατά 6,20 δολάρια στα 69,32 δολάρια. Οι τιμές παράδοσης στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 6,50 δολάρια στα 74,95 δολάρια ανά βαρέλι, σύμφωνα με στοιχεία της Argus Media.

Σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, οι τιμές εξαγωγής του ρωσικού αργού κατέγραψαν άνοδο για τέταρτη συνεχόμενη φορά, με τα φορτία τύπου Urals και ESPO να ενισχύονται κατά 3,10 έως 3,30 δολάρια το βαρέλι. Ως αποτέλεσμα, η μέση εβδομαδιαία αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα 1,31 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ροές κατά προορισμό

Οι παρατηρούμενες αποστολές προς ασιατικούς πελάτες της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων φορτίων χωρίς δηλωμένο προορισμό, μειώθηκαν στα 2,77 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στις 28 ημέρες έως τις 22 Ιουνίου, από 2,86 εκατομμύρια στις τέσσερις εβδομάδες έως τις 15 Ιουνίου.

Οι αριθμοί περιλαμβάνουν περίπου 440.000 βαρέλια την ημέρα από δυτικά λιμάνια με προορισμό την Πόρτ Σάιντ ή τη Διώρυγα του Σουέζ, ή από λιμάνια του Ειρηνικού χωρίς καθορισμένο σημείο παράδοσης, καθώς και 30.000 βαρέλια την ημέρα από τάνκερ που δεν έχουν δηλώσει ακόμη προορισμό.

Οι ροές προς την Τουρκία στις τέσσερις εβδομάδες έως τις 22 Ιουνίου διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 370.000 βαρέλια την ημέρα, σημειώνοντας πτώση από το υψηλότερο επίπεδο σχεδόν πέντε μηνών. Αυτό προκάλεσε παρόμοια μείωση κατά περίπου 20.000 βαρέλια την ημέρα στις συνολικές αποστολές προς την ανατολική Μεσόγειο, όπου η Μόσχα εξακολουθεί να προμηθεύει πετρέλαιο και στη Συρία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.