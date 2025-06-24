Χρηματιστήριο: Στις 1.863,97 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με άνοδο 2,48%

Υψηλά κέρδη καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία κινείται πάνω και από τις 1.860 μονάδες, εν μέσω θετικού κλίματος στις αγορές.

Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν και η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, οδηγούν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε σημαντική άνοδο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:00, διαμορφώνεται στις 1.863,97 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,48%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 101,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,55%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 2,34%.

Ανοδικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (+4,60%), της Eurobank (+3,95%), της Πειραιώς (+3,89%), της Alpha Bank (+3,64%) και της Elvalhalcor (+3,62%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank με 4.297.099 και 4.257.617 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 13,11 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 12,48 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 96 μετοχές, 11 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Doppler (+9,50%) και Frigoglass (+9,09%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-7,58%) και Τρία 'Αλφα (κ) (-7,41%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

