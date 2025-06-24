Η Ιταλία θα συμμορφωθεί με τον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για δαπάνες ύψους 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για την άμυνα και την ασφάλεια, δήλωσε τη Δευτέρα η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αλλά θα χρειαστούν 10 χρόνια για να γίνει αυτό και επιθυμεί αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ για να καταστεί αυτό δυνατό, σύμφωνα με το Reuters.

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ωθήσει τα μέλη της συμμαχίας να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5% του ΑΕΠ από το σημερινό 2% και να δεσμεύσουν επιπλέον 1,5% για ευρύτερες δαπάνες που σχετίζονται με την ασφάλεια, ικανοποιώντας την απαίτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για συνολικό στόχο 5%.

H Μελόνι δήλωσε, ότι η υπερχρεωμένη Ιταλία κατάφερε να διασφαλίσει ότι κάθε χώρα θα μπορούσε να ορίσει τι συνιστά δαπάνη για την ασφάλεια, αφήνοντας κάποιο περιθώριο σε ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα.

Οι δαπάνες να ωφελήσουν τις ιταλικές εταιρείες

«Πρόκειται για σημαντικές δεσμεύσεις που η Ιταλία σκοπεύει να τηρήσει. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα μας αδύναμη και ανίκανη να υπερασπιστεί τον εαυτό της», δήλωσε η Μελόνι πριν από τις συνόδους κορυφής του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, που έχουν προγραμματιστεί για τις 24-25 Ιουνίου και 26-27 Ιουνίου αντίστοιχα.

Η Μελόνι ανέφερε ότι η Ιταλία θα επιτύχει τον παλιό στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ φέτος, προσθέτοντας ότι θα έχει 10 χρόνια μέχρι το 2035 για να τις αυξήσει κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα επιπλέον.

Πιεζόμενη να ενισχύσει τον αμυντικό προϋπολογισμό της Ιταλίας, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τις όποιες επιπτώσεις στα τεταμένα δημόσια οικονομικά της, η Μελόνι δήλωσε ότι εξασφάλισε ότι δεν θα απαιτηθεί ελάχιστη ετήσια αύξηση των δαπανών.

Τέλος, τόνισε, ότι εάν η χώρα δαπανά περισσότερα για την άμυνα προκειμένου να ανταποκριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις της, οι επιπλέον δαπάνες θα πρέπει να ωφελήσουν τις ιταλικές εταιρείες και όχι τις ξένες.

