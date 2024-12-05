Αυστηρό μήνυμα προς τις τράπεζες απηύθυνε ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 αναφορικά με τις υψηλές προμήθειες που συνεχίζουν να χρεώνουν στους πελάτες τους.

«Μην σπάτε τα νεύρα των ανθρώπων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Χατζηδάκης προσθέτοντας: «αρνηθήκαμε να βάλουμε έκτακτο φόρο αλλά αυτός δεν είναι λόγος να ζητάς από έναν οποιοδήποτε ελεύθερο επαγγελματία ή οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη να στέλνει 100 ευρώ και να του κρατάς 3. Στάσου…».

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε δέσμη κυβερνητικών παρεμβάσεων η οποία θα εστιάζει σε τρία κυρίως μέτωπα.

Επιτόκια. Ο υπουργός επισήμανε την ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τονίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Από τις διατυπώσεις του προκύπτει σαφής πρόθεση ενίσχυσης του πλαισίου λειτουργίας μη πιστωτικών ιδρυμάτων για τη χορήγηση στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως είναι θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις τουλάχιστον μιας μεγάλης επιχείρησης για δραστηριοποίηση στην αγορά δανείων, πάντα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Προμήθειες. Η κυβέρνηση περιμένει νέες οικειοθελείς πρωτοβουλίες μείωσης των προμηθειών από τις τράπεζες, αναγνωρίζοντας πως έχουν γίνει ήδη κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. «Υπάρχει σε πολλά σημεία μια συμπεριφορά των τραπεζών εκνευριστική. Παραινέσεις έκανα εγώ ο ίδιος και σας είπα ότι λειτούργησαν μέχρι ενός σημείου, όχι μέχρι του σημείου που θα ευχόμασταν όλοι. Ήρθε η ώρα που η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της» δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Βασικό μοχλό συρρίκνωσης των τραπεζικών προμηθειών θα αποτελέσει η ενεργοποίηση της Κοινοτικής Οδηγίας για τις χρεώσεις άμεσης μεταφοράς εμβασμάτων που καθιερώνει «ταβάνι» προμηθειών από 0,5 έως και 1,2 ευρώ από το 2025, αλλά όπως άφησε να εννοηθεί ο υπουργός Οικονομικών δεν θα είναι το μόνο μέτρο. «Θα καταλάβουν και οι τράπεζες ότι αυτά που σας είπα τα εννοούμε», σημείωσε ο ΥΠΕΘΟ. Δάνεια – σπίτια. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης συμπληρώνονται από μέτρα που στόχο έχουν να πέσει το απόθεμα 21.000 ακινήτων που έχουν οι τράπεζες και οι servicers στα χαρτοφυλάκιά τους στην αγορά. Το σχήμα δεν έχει κλειδώσει ακόμα αλλά υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές που εξετάζονται. «Υπάρχει ένα απόθεμα αυτή την ώρα, το απόθεμα αν πέσει στην αγορά αυξάνει την προσφορά, όταν αυξάνεις την προσφορά επηρεάζεις τις τιμές. Μέχρι εκεί μπορώ να πω» υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ακίνητα με εκκρεμότητες τακτοποίησης αυθαιρεσιών να βγουν στην αγορά με σημαντική έκπτωση, με τον αγοραστή να αναλαμβάνει την τακτοποίηση ενώ περιορισμένες πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο χορήγησης νέων δανείων για την αγορά ακινήτων που βαρύνονται ήδη με κόκκινα δάνεια και βγαίνουν σε πλειστηριασμό.

