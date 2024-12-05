Εκτόξευση στις τιμές του κακάο αναμένεται το επόμενο διάστημα με τους παραγωγούς να εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους ενόψει και των γιορτών.

Μετά από ένα εκρηκτικό ράλι το πρώτο τετράμηνο του έτους, οι τιμές του κακάο έχουν ηρεμήσει κάπως. Έχοντας ξεκινήσει τη χρονιά με περίπου 4.400 δολάρια ανά τόνο, η τιμή των future του κακάο κορυφώθηκε στα 12.000 δολάρια τον Απρίλιο - πολύ πάνω από τον προσαρμοσμένο με τον πληθωρισμό μέσο όρο δεκαετίας των 3.400 δολαρίων. Ωστόσο, μέχρι τον Μάιο, οι τιμές έπεσαν στα 7.000 δολάρια ο τόνος. Αλλά η ανάπαυλα αυτή είναι πιθανό να είναι προσωρινή. Η προοπτική να υπάρξει ένα πολυετές διαρθρωτικό έλλειμμα προσφοράς - ζήτησης σε κόκκους κακάο σημαίνει ότι οι τιμές θα εκτοξευθούν, σύμφωνα με τους Financial Times.

Αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει πολλούς κατασκευαστές σοκολάτας που στοιχηματίζουν σε μια πιο παρακινδυνευμένη παρατεταμένη πτώση των τιμών, πράγμα που με τη σειρά του οδηγεί σε εξάντληση αποθεμάτων. Ο αυξημένος αριθμός κόκκων που καταγράφηκε από τον Μάιο έως τον Αύγουστο είχε δημιουργήσει ελπίδες στους κατασκευαστές ότι η ανάκαμψη της παραγωγής θα αναπλήρωνε τα αποθέματα, ειδικά μετά το έλλειμμα των 500.000 τόνων τη σεζόν 2023-2024 - το τρίτο συνεχόμενο ετήσιο έλλειμμα και το μεγαλύτερο ποτέ. Αυτό το έλλειμμα αποδίδεται στη μείωση κατά 13% της παγκόσμιας παραγωγής κακάο λόγω της πολύ ασθενέστερης παραγωγής στην Ακτή του Ελεφαντοστού και την Γκάνα - που ευθύνεται για περισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής.

Για πολλούς το φαινόμενο Ελ Νίνιο είναι ο κύριος παράγοντα αυτής της κακής συγκομιδής, αναμένοντας μια μετάβαση στο μοτίβο ψύξης Λα Νίνια για να αναζωογονηθούν οι αποδόσεις. Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία διέψευσαν αυτές τις ελπίδες. Ο αριθμός των κόκκων σε βασικές περιοχές παραγωγής έχει επιδεινωθεί και η σεζόν 2024-25 προβλέπεται τώρα να παρουσιάσει έλλειμμα 160.000 - 200.000 τόνων, σύμφωνα με τη Forestero, μια κορυφαία εταιρεία έρευνας κακάο, και αυτή τη φορά από μια εξαντλημένη βάση αποθεμάτων.

Τα χρηματιστήρια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχουν υποχωρήσει από 400.000 τόνους τον Δεκέμβριο του 2023 σε λίγο περισσότερους από 100.000 τόνους — το χαμηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ. Αυτή η μείωση των αποθεμάτων ενισχύει τις ανησυχίες για παρατεταμένη συμπίεση της προσφοράς. Ωστόσο, μόνο ο καιρός δεν μπορεί να επωμιστεί όλη την ευθύνη. Τα διαρθρωτικά ζητήματα βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης. Οι νέοι νόμοι για την αποψίλωση των δασών έχουν αποθαρρύνει τους αγρότες από την επέκταση των φυτειών, ενώ η παγκόσμια έλλειψη λιπασμάτων, που επιδεινώθηκε από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, οδήγησε σε χαμηλότερα ποσοστά χρήσης. Η Δυτική Αφρική παλεύει επίσης με το γερασμένο απόθεμα δέντρων και την εξάπλωση του ιού του διογκωμένου βλαστού κακάο.

Ο ιός έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό ως δολοφόνος της παραγωγής. Μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα, τα δέντρα γενικά πεθαίνουν μέσα σε τέσσερα χρόνια με τις αποδόσεις να επηρεάζονται σημαντικά από το πρώτο έτος. Μια πρόσφατη μελέτη από τη Forestero, χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνολογία βασισμένη στο DNA που αναπτύχθηκε από τη SwissDeCode, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο τρέχων επιπολασμός του CSSV σε φάρμες κακάο στη Δυτική Αφρική είναι περίπου 67%, πολύ υψηλότερος από το 30% που πιστεύαμε προηγουμένως.

Υποθέτοντας ότι τα περισσότερα μολυσμένα δέντρα αναπτύσσουν συμπτώματα, αυτό θα υποδηλώνει μια επικείμενη κατάρρευση της παραγωγής στην Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα. Ο ειδικός στο κακάο και επικεφαλής της έρευνας στην Tropical Research Services, Steve Waterridge, σημείωσε ότι η παραγωγή της Ακτής Ελεφαντοστού θα μπορούσε να μειωθεί στο μισό με την πάροδο του χρόνου λόγω της εξάπλωσης του CSSV, σε συμφωνία με άλλα σοκ στην παραγωγή που σχετίζονται με ασθένειες.

Σε ορισμένες αγορές, η εξάλειψη της ζήτησης μέσω υψηλότερων τιμών μπορεί να κλείσει ένα χάσμα προσφοράς. Αλλά η ζήτηση για σοκολάτα - και ως εκ τούτου σε κόκκους κακάο - είναι σχετικά ανελαστική.

Παρόμοια επίπεδα αναλογίας αποθεμάτων προς ζήτηση οδήγησαν σε μια προσαρμοσμένη από τον πληθωρισμό κορύφωση των 28.000 δολαρίων ανά τόνο το 1977 μετά από μια πενταετή ανοδική πορεία. Με το τρέχον ράλι μόλις ενός έτους και αύξηση των παραγόντων που μειώνουν την προσφορά για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, οι συνθήκες φαίνεται ιδανικές ώστε οι τιμές του κακάο να φτάσουν σε νέα υψηλά προσαρμοσμένα στον πληθωρισμό.

