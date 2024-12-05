Έκλεισε σήμερα, 5 Δεκεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, για την προετοιμασία της τακτικής και έκτακτης καταβολής των επιδομάτων, που θα γίνουν στις 20 Δεκεμβρίου.
Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι του επιδόματος Α21 στις 20 Δεκεμβρίου από το τακτικό και το έκτακτο επίδομα διαμορφώνονται ως εξής:
- Όσοι έχουν ένα εξαρτώμενο τέκνο και παίρνουν 70 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν συνολικά 210 ευρώ
- Όσοι έχουν 2 εξαρτώμενα τέκνα και λαμβάνουν 140 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 420 ευρώ
- Όσοι έχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα και λαμβάνουν 280 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 840 ευρώ
- Όσοι έχουν ένα εξαρτώμενο τέκνο και λαμβάνουν 42 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 126 ευρώ
- Όσοι έχουν δυο εξαρτώμενα τέκνα και λαμβάνουν 84 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 252 ευρώ
- Όσοι έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα και λαμβάνουν 168 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 504 ευρώ
- Όσοι λαμβάνουν 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο τον Δεκέμβριο θα πάρουν 84 ευρώ
- Όσοι λαμβάνουν 56 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 168 ευρώ
- Όσοι έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα και λαμβάνουν 112 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 336 ευρώ
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.