Έκλεισε σήμερα, 5 Δεκεμβρίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού, για την προετοιμασία της τακτικής και έκτακτης καταβολής των επιδομάτων, που θα γίνουν στις 20 Δεκεμβρίου.

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι του επιδόματος Α21 στις 20 Δεκεμβρίου από το τακτικό και το έκτακτο επίδομα διαμορφώνονται ως εξής:

Όσοι έχουν ένα εξαρτώμενο τέκνο και παίρνουν 70 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν συνολικά 210 ευρώ

Όσοι έχουν 2 εξαρτώμενα τέκνα και λαμβάνουν 140 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 420 ευρώ

Όσοι έχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα και λαμβάνουν 280 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 840 ευρώ

Όσοι έχουν ένα εξαρτώμενο τέκνο και λαμβάνουν 42 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 126 ευρώ

Όσοι έχουν δυο εξαρτώμενα τέκνα και λαμβάνουν 84 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 252 ευρώ

Όσοι έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα και λαμβάνουν 168 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 504 ευρώ

Όσοι λαμβάνουν 28 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο τον Δεκέμβριο θα πάρουν 84 ευρώ

Όσοι λαμβάνουν 56 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 168 ευρώ

Όσοι έχουν τρία εξαρτώμενα τέκνα και λαμβάνουν 112 ευρώ ανά μήνα τον Δεκέμβριο θα λάβουν 336 ευρώ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.