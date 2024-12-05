Χατζηδάκης: Η έκθεση του ΟΟΣΑ καταγράφει την ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ Ματίας Κόρμαν, στο πλαίσιο της παρουσίασης της Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο υπουργός συνεχάρη τον κ. Κόρμαν για τη συμβολή του στην προώθηση των προτεραιοτήτων του ΟΟΣΑ και αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Οργανισμού και της ελληνικής κυβέρνησης.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη χώρα μας ο κ. Χατζηδάκης σχολίασε ότι αυτή καταγράφει την ισχυρή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και την ποιοτική αναβάθμιση των παραγωγικών της δυνατοτήτων, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων.

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, επισημαίνοντας ότι το όφελος από τα μέτρα που υλοποιήθηκαν τους τελευταίους 15 μήνες ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ. Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε, επίσης, την απαρέγκλιτη δέσμευση της Ελληνικής Κυβέρνησης στο δρόμο της δημοσιονομικής σοβαρότητας και των φιλοαναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η διεθνής οικονομία.

Τέλος, ο κ. Χατζηδάκης ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ για τις χρήσιμες συστάσεις πολιτικής που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ιδιαίτερα για τα ζητήματα της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των δεξιοτήτων στα οποία είναι αφιερωμένο το θεματικό κεφάλαιο της έκθεσης.

Από την πλευρά του ο κ. Κόρμαν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «πολύ σημαντική πρόοδο που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια» επισημαίνοντας ότι η «χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση».

Επίσης, δήλωσε ότι είναι σημαντικό «να συνεχιστούν αυτές οι προσπάθειες για την επίτευξη ακόμη μεγαλύτερων και βιώσιμων βελτιώσεων στο εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο, μεταξύ άλλων, με την περαιτέρω ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών, την τόνωση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων, και την επιτάχυνση της μετάβασης για την κλιματική αλλαγή».

