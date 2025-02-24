«Άβατα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν υπάρχουν! Το αποδεικνύουν οι νέοι συστηματικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης», αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης σε ανάρτησή του ο οποίος σημειώνει ότι το αποτέλεσμα των ελέγχων, μεταξύ άλλων, ήταν 6 από τα μεγαλύτερα κέντρα να παρουσιάσουν αύξηση κατά 50% στον τζίρο τους.

«Μιλώ για τους ελέγχους σε 29 κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησαν και συνεχίζονται αδιάπτωτα από τον Ιανουάριο και μετά. Οι έλεγχοι αυτοί είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο τζίρος που δηλώνουν τα νυχτερινά αυτά κέντρα. Σε 6 μάλιστα από τα μεγαλύτερα κέντρα, υπήρξε μεσοσταθμική αύξηση κατα 50%», σημειώνει ο υπουργός και προσθέτει ότι η ΑΑΔΕ χρησιμοποίησε όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, από φυσική παρουσία, μέχρι σκανάρισμα των social media και το Google Maps.

Η ανάρτηση του Κ.Χατζηδάκη:

«Άβατα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δεν υπάρχουν! Το αποδεικνύουν οι νέοι συστηματικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης. Μιλώ για τους ελέγχους σε 29 κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που ξεκίνησαν και συνεχίζονται αδιάπτωτα από τον Ιανουάριο και μετά. Οι έλεγχοι αυτοί είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο τζίρος που δηλώνουν τα νυχτερινά αυτά κέντρα. Σε 6 μάλιστα από τα μεγαλύτερα κέντρα, υπήρξε μεσοσταθμική αύξηση κατα 50%!

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης, η ΑΑΔΕ συνδύασε όλα τα διάθεσιμα εργαλεία. Τόσο τη φυσική παρουσία ελεγκτών στους χώρους αυτούς, οι οποίοι ήλεγχαν τις αποδείξεις που κόβονταν και διαβιβάζονταν. Όσο και σύγχρονες ψηφιακές μεθόδους, όπως πχ το Google Maps, το “σκανάρισμα” των social media και ο υπολογισμός κατά προσέγγιση του τζίρου των επιχειρήσεων (μέθοδος benchmarking). Σημαντικό ρόλο φυσικά έπαιξε τόσο η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, όσο και το σύστημα myDATA.

Είναι ξεκάθαρο ότι η προσπάθεια που κάνουμε για περιορισμό της φοροδιαφυγής αποδίδει χειροπιαστά αποτελέσματα. Σ’ αυτό τον δρόμο είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε, χωρίς εκπτώσεις. Διότι είναι άλλο πράγμα η ελεύθερη οικονομία και άλλο η παραβατικότητα. Εμείς υποστηρίζουμε την ελεύθερη οικονομία και είμαστε αποφασισμένοι με τα επιπλέον έσοδα που έχουμε από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, να μειώσουμε περαιτέρω τους φόρους για τους συνεπείς φορολογούμενους».

