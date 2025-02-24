Αύξηση του αριθμού των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών, καταγράφεται σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Το συνολικό πλήθος των ασφαλισμένων κατοικιών ανήλθε σε 1.246.656 συμβόλαια στις 31 Δεκεμβρίου 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,5% σε σχέση με το 2023.

Από τα ασφαλισμένα ακίνητα, 662.452 περιλαμβάνουν κάλυψη τόσο για καιρικά φαινόμενα όσο και για σεισμό, καταγράφοντας άνοδο 26,9% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Το γεγονός αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η αναλογία των κατοικιών με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι φυσικών καταστροφών από 52,4% το 2023 σε 62,2% το 2024.

Η τάση αυτή υποδηλώνει αυξανόμενη συνειδητοποίηση της σημασίας της ιδιωτικής ασφάλισης για την προστασία της κατοικίας από φυσικές καταστροφές, γεγονός που αποτυπώνεται και στη συνολική αύξηση του ποσοστού ασφαλιστικής κάλυψης της χώρας, το οποίο διαμορφώθηκε στο 18,9% (από 17,57% το 2023).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών & Αντασφαλίσεων, Ερρίκος Μοάτσος δήλωσε σχετικά: «Η αύξηση που παρατηρείται επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τη σημασία της προστασίας της περιουσίας τους απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Η Πολιτεία, μέσω της έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες, έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση αυτής της τάσης. Η στροφή των πολιτών προς την ασφάλιση αποτελεί ένα θετικό βήμα για τη δημιουργία μίας πιο ανθεκτικής κοινωνίας, έτοιμης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος».

Πηγή: skai.gr

