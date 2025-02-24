Προκηρύσσεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρου Σκυλακάκη, ο διεθνής διαγωνισμός για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου», στην περιοχή του νοτίου Ιονίου πελάγους.

Η προκήρυξη όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ έρχεται σε συνέχεια της αποδοχής από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις παραπάνω περιοχές από τις εταιρείες Chevron και HELLENiQ Energy.

Με την απόφαση εγκρίνεται η διακήρυξη του διαγωνισμού που εξέδωσε η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ), η οποία δημοσιεύεται, αρχικά, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη συνέχεια στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περίοδος υποβολής προσφορών θα διαρκέσει 90 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται πως η διαγωνιστική διαδικασία έχει, ήδη, ξεκινήσει, καθώς από τις 23/1 ο κ. Σκυλακάκης έχει υπογράψει Απόφαση, που προσδιορίζει τα ακριβή όρια των θαλάσσιων περιοχών, για τις οποίες παραχωρείται το εν λόγω δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε με αφορμή τη διακήρυξη του διαγωνισμού: «Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη στην κατεύθυνση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας, καθώς ενισχύεται η προσπάθεια να διερευνηθεί η ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, το οποίο αποτελεί το μεταβατικό καύσιμο για την ενεργειακή μετάβαση, πεδίο όπου η Ελλάδα πρωτοπορεί. Επιπλέον, το ενδιαφέρον κολοσσών στον τομέα των υδρογονανθράκων -πρώτα της ExxonMobil και τώρα της Chevron- καταδεικνύει το γεγονός ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε έναν ελκυστικό προορισμό για σημαντικές, ενεργειακές επενδύσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

