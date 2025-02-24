Συνάλλαγμα: Το ευρώ ενισχύεται 0,13% - Διαμορφώνεται στα 1,0469 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,0469 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 156,8200 γεν, στο 0,8283 με τη στερλίνα και στο 0,9414 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,34% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 149,7930 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,05% και διαμορφώνεται στα 1,2638 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

