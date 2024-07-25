«Έχουμε μια συμφωνία για την οποία ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος προειδοποιεί ότι αν δεν προχωρούσε θα υπήρχαν δραματικές συνέπειες για τους καταθέτες, το τραπεζικό σύστημα και την οικονομία. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες που διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος επενδυτής. Και έχουμε επίσης όλους τους φορείς που ασχολούνται με το θέμα, οι οποίοι στην Επιτροπή της Βουλής τάχθηκαν υπέρ της συμφωνίας. Διερωτώμαι αν θα υπήρχε κάποιος υπουργός Οικονομικών που θα απέρριπτε αυτή τη συμφωνία».

Αυτό τόνισε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση της σύμβασης αναφορικά με την Τράπεζα Αττικής. Κατέθεσε παράλληλα στα πρακτικά της Βουλής το σύνολο των επίσημων εγγράφων που σχετίζονται με τη συναλλαγή και συγκεκριμένα:

-Την επιστολή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα της 16ης Ιουλίου 2024 προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην οποία παρουσιάζει το κεφαλαιακό έλλειμμα των δύο τραπεζών, ενώ προειδοποιεί για τις συνέπειες για τους καταθέτες (που περιλαμβάνουν μέχρι και «κούρεμα» καταθέσεων), το τραπεζικό σύστημα (μαζική απόσυρση καταθέσεων, κατάρρευση των πιο ευάλωτων τραπεζών) και την οικονομία αν δεν προχωρούσε η συμφωνία.

-Την έκθεση διερεύνησης πιθανού επενδυτικού ενδιαφέροντος με τους ίδιους ή καλύτερους όρους που έκανε η JP Morgan ύστερα από εντολή του ΤΧΣ, από την οποία προέκυψε ότι δεν υπήρχε άλλος ενδιαφερόμενος.

-Τις εκθέσεις δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων (ΕΥ και JP Morgan) που κατά το νόμο πρέπει να έχει το ΤΧΣ.

-Την επιστολή γνώμης από την Rothschild (δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία αλλά την ζήτησε το ΤΧΣ) σύμφωνα με την οποία η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η κατάλληλη με βάση τις διεθνείς πρακτικές σε αντίστοιχες συναλλαγές.

-Το πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ του ΤΧΣ στις 18-7-2024 για την έγκριση της συμμετοχής του Ταμείου στη συναλλαγή.

«Όλα με διαφάνεια, όλα είναι στη διάθεσή σας», τόνισε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Επομένως, τι θα κάνατε στη θέση μου; Με όλα αυτά τα στοιχεία, αν εγώ ή οποιοσδήποτε υπουργός Οικονομικών υιοθετούσε αυτήν την επιπόλαια κριτική που ακούστηκε σήμερα, τότε θα μπορούσε να κατηγορηθεί για απιστία. Σας εύχομαι να χειριστείτε κάποτε μια αντίστοιχη κατάσταση και να απορρίψετε τη λύση. Για να δούμε τι θα συνέβαινε τότε στα κόμματά σας αλλά και κυρίως στο τραπεζικό σύστημα και την οικονομία».

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε εκτενή αναφορά στα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής σημειώνοντας την αύξηση των κόκκινων δανείων της τράπεζας από 39% το 2014 στο 61% το 2019. Σημείωσε επίσης το πόρισμα του δειγματοληπτικού ελέγχου που έγινε στην Τράπεζα το 2016 από τον οποίο προέκυψε: Συστηματική χορήγηση δανείων κάτω του κόστους με μηδενική ή μερική εξασφάλιση. Βραχυπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια για την κάλυψη χορηγήσεων κεφαλαίου κίνησης. Χρηματοδότηση επιχειρηματιών για να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να μη χαθεί ο έλεγχος της τράπεζας. Χαρακτηριστική περίπτωση της κατασκευαστικής εταιρείας «Τοξότης» του κ. Καλογρίτσα, φιλικής προς την τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία το 2015 πήρε 39 δάνεια από την Τράπεζα Αττικής με χαριστικά επιτόκια, 2,6% αντί για 11,84% που ήταν το επιτόκιο που αντιστοιχούσε στην πιστοληπτική της διαβάθμιση.

«Μην ξεχνάμε τη συσχέτιση με τις τηλεοπτικές άδειες και την προσπάθεια δημιουργίας «ΣΥΡΙΖΑ channel» μέσω του κ. Καλογρίτσα. Όταν παριστάνετε τους εισαγγελείς, να είστε έτοιμοι να ακούσετε και τις απαντήσεις», τόνισε.

Ο υπουργός στάθηκε τέλος στην ποιοτική διαφορά που έχει η τωρινή συμφωνία σε σχέση με προσπάθειες που προηγήθηκαν για την Τράπεζα Αττικής: «Έχουμε εμπλοκή του ΤΧΣ ως βραχίονα του Δημοσίου για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Παράλληλα έχουμε τη σύμπραξη με ιδιώτη επενδυτή την οποία επίσης απαιτεί το καταστατικό του ΤΧΣ. Και προχωρούμε με την άδεια της ΕΕ με το πρόγραμμα «Ηρακλής».

«Άρα, κατέληξε, έχουμε μια περισσότερο σφαιρική και αποτελεσματική παρέμβαση σε σχέση με τις παλαιότερες και τις πιο πρόσφατες προσπάθειες που έγιναν. Έχουμε κλείσει ουσιαστικά την εκκρεμότητα που υπήρχε με την αποεπένδυση στις συστημικές τράπεζες. Και κάνουμε ένα ακόμα βήμα με την αντιμετώπιση μιας ακόμα δωδεκαετούς εκκρεμότητας με την Τράπεζα Αττικής».

