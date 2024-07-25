Εθνική Τράπεζα -Γενική συνέλευση: «Ορόσημο το 2023 για την τράπεζα»

Στα επιτεύγματα της Εθνικής Τράπεζας το 2023, αλλά και τις προοπτικές για ένα θετικό περιβάλλον για την οικονομία και τις τράπεζες, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, κατά τη σημερινή τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν οι χρηματοπιστωτικές καταστάσεις της τράπεζας για το 2023 και η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, μια απόφαση που ωστόσο τελεί υπό την έγκριση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Το μέρισμα αντιστοιχεί στο 30% των καθαρών κερδών της τράπεζας το 2023. Επίσης, η Γ.Σ. των μετόχων ανανέωσε τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας για μια ακόμη τριετία.

Στην ομιλία του, κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, τόνισε ότι η Εθνική έχει ήδη γυρίσει σελίδα και πρωταγωνιστεί στην εξέλιξη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος και την πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Είμαστε υπερήφανοι, υπογράμμισε, για τη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια και τη σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς. Για το μετασχηματισμό της τράπεζας που είναι έργο ετών και διαπερνά οριζοντίως όλες τις δραστηριότητές της και την κουλτούρα της. Για την νέα της ταυτότητα, για την προσαρμογή της στα σύγχρονα διεθνή πρότυπα λειτουργίας, για την τήρηση των κανόνων ESG, για την προσφορά της στην οικονομία και την κοινωνία. Για το γεγονός, πρόσθεσε ο κ. Χαρδούβελης, ότι η Εθνική γίνεται ολοένα πιο σύγχρονη και ανταγωνιστική, διατηρώντας τις παραδοσιακές της αξίες που την καθοδηγούν από το 1841.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, μιλώντας στη συνέχεια υπογράμμισε ότι το 2023 ήταν έτος ορόσημο για την Εθνική Τράπεζα, με έμπρακτη και ευρεία αναγνώριση της προσπάθειας των τελευταίων 5 ετών, ειδικότερα από τους μετόχους, από τους επόπτες, από τους αξιολογικούς οίκους, από τους πελάτες αλλά και από την ευρύτερη κοινωνία.

Για τα επόμενα χρόνια ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι το μακροοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον προβλέπεται να είναι σταθερό και ευνοϊκό για τη χώρα με υγιή ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, θα υπάρξει ισχυρή ζήτηση δανεισμού, με αιχμή του δόρατος τις επιχειρηματικές επενδύσεις. Σε αυτό το θετικό περιβάλλον, πρόσθεσε, ενισχύεται και η ζήτηση δανείων από ιδιώτες, ειδικά στο χώρο των στεγαστικών δανείων.

Κλείνοντας ο κ. Μυλωνάς την ομιλία του, επισήμανε ότι ο στόχος της Εθνικής Τράπεζας είναι η επιβράβευση της εμπιστοσύνης των μετόχων της και προφανώς να είναι η τράπεζα πρώτη επιλογής των πελατών της.

