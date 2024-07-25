Τα «βέλη» του εξαπέλυσε εκ νέου ο Γιάννης Ραγκούσης στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη με αφορμή τη συμφωνία για τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα.

Μιλώντας στο OPEN ο κ. Ραγκούσης επεσήμανε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πρέπει να καταψηφίσει τη συμφωνία συγχώνευσης της Τράπεζας Αττικής με την Παγκρήτια Τράπεζα αν θέλει να λέγεται κόμμα εξουσίας», καθώς πρόκειται για μια «επωφελή συμφωνία» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κόμμα εξουσίας κυβέρνησε την Ελλάδα και προσδοκά ξανά να κυβερνήσει την Ελλάδα. Όταν είσαι κόμμα εξουσίας πρέπει ειδικά σε θέματα μείζονας σημασίας θα πρέπει να μην τοποθετείσαι με μια αντιπολιτευτική προδιάθεση» και έφερε ως παράδειγμα τις αμυντικές δαπάνες.

Αναφερόμενος, μάλιστα, στις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, υποστήριξε πως «το πρώτο είναι για το ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα για την ελληνική κοινωνία και οικονομία».

«Θυμόμαστε την υπόθεση της χρεοκοπίας της Lehman brothers το 2008. Η γνώμη μου είναι ότι η Attica και η Παγκρήτια, αν δεν προχωρήσει αυτή τη συμφωνία, τότε θα είναι δύο Lehman brothers στα θεμέλια του τραπεζικού συστήματος», συμπλήρωσε.

«Πολύ σοβαρό πρόβλημα το "σε όποιον δεν αρέσει, να φύγει" του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ»

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα συνέβησαν στην ΚΟΕΣ του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε:

«Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την ώρα που ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετήθηκε με αυτή τη γνωστή φράση. Εάν αυτό ήταν μια κακή ανθρώπινη στιγμή, να ειπωθεί και να εξηγηθεί ως τέτοια. Αν αυτό ήταν μια πολιτική θέση που λέει ότι όποιος στο εξής τολμήσει να εκφράσει μια διαφορετική άποψη θα τίθεται εκτός κόμματος, τότε το πρόβλημα θα είναι παρόν και θα είναι πολύ σοβαρό».

