Στουρνάρας: Χωρίς τη συγχώνευση Attica Bank και Παγκρήτια θα οδηγούνταν στην κατάρρευση

Η προωθούμενη λύση για την Τράπεζα Αττικής και την Τράπεζα Κρήτης αποτελεί τη βέλτιστη λύση τόσο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα όσο και για τον Ελληνα φορολογούμενο, διαβεβαίωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας πριν από λίγο στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κατά τη διάρκεια της εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την κύρωση της Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας Αττικής με την Παγγκρήτια καθώς και την Επένδυση μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της εταιρείας «THRIVEST HOLDING.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται ότι με τη συμφωνία «χαρίζεται η Τράπεζα Αττικής σε ιδιώτες» δείχνουν έλλειμμα κατανόησης των πραγματικών δεδομένων της αγοράς και των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και πρωτίστως του κόστους για τη διασφάλιση των αποταμιευτών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα.

Ο κ. Στουρνάρας υποστήριξε ότι το Ελληνικό Δημόσιο το οποίο όπως ανέφερε θα έχει επενδύσει συνολικά στην Τράπεζα Αττικής 950 εκατ. ευρώ σε μία δεκαετία, με μία ετήσια απόδοση 4%, θα έχει αποκομίσει περί τα 1,2 έως 1,6 δισ. ευρώ. Επομένως, η επένδυση θα είναι κερδοφόρος. Από την άλλη πλευρά ο ιδιώτης επενδυτής, όπως ανέφερε, συμμετέχει στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με πολύ πιο επαχθείς όρους σε σύγκριση με εκείνους που συμμετείχαν οι ιδιώτες επενδυτές σε όλες τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησαν οι τέσσερεις συτημικές τράπεζες.

Ο κ. Στουρνάρας ξεκαθάρισε ότι πλην της Thrinvest δεν υπήρξε ενδιαφέρον από άλλο ιδιώτη επενδυτή για να συμμετάσχει στην Αύξηση Κεφαλαίου. Προειδοποίησε δε ότι στην «απευκταία περίπτωση» που δεν προχωρήσει η συγκεκριμένη συμφωνία θα υπάρξουν σημαντικές και αλυσιδωτές αρνητικές συνέπειες. Μία τέτοια εξέλιξη όπως είπε θα οδηγούσε σε σημαντική εκροή καταθέσεων τόσο για την Attica Bank όσο και για την Παγκρήτια Τράπεζα οι οποίες αν συνδυαστούν με το οξύ πρόβλημα κόκκινων δανείων που αντιμετωπίζουν οι δύο τράπεζες, θα οδηγούσε στην κατάρρευσή τους. Έτσι η αξία του ΤΧΣ στην Αττικής που σήμερα ανέρχεται σε 480 εκατ. ευρώ θα μηδενιζόταν πάραυτα, όπως και η αξία του τίτλου Tier 2 ύψους 100 εκατ. ευρώ λήξης 2028 που έχει εκδώσει η τράπεζα το 2018 και διακρατά το Ελληνικό Δημόσιο.

Επιπροσθέτως με δεδομένο ότι οι μη εγγυημένες καταθέσεις των δύο τραπεζών ανέρχονται σε περίπου 1,6 δισ. ευρώ (909 εκατ. ευρώ για την Αttica Bank και 726 εκατ. ευρώ για την Παγκρήτια) νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου θα υφίσταντο σημαντικό κούρεμα των καταθέσεων.

Επιπροσθέτως το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων θα απαιτείτο να καταβάλει για τις εγγυημένες καταθέσεις της Αttica Bank 1,8 δισ. ευρώ και 1,7 δισ. ευρώ για τις αντίστοιχες της Παγκρήτιας. Το συνολικό ποσό, όπως είπε ο κ. Στουρνάρας, υπερβαίνει κατά πολύ τα διαθέσιμα του ΤΕΚΕ γεγονός που θα το ανάγκαζε να προσφύγει στις άλλες συστημικές τράπεζες προκειμένου να καλύψει τη ρευστότητά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.