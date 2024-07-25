ΤτΕ: Αλμα 3,8 δισ. στις καταθέσεις τον Ιούνιο,

Μεγάλη αύξηση των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων κατά 3,8 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο, στα 195 δισεκ. ευρώ, δείχνουν στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αφορά τις επιχειρήσεις οι καταθέσεις των οποίων αυξήθηκαν κατά 3 δισεκ. ευρώ.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και αυτές των πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων) σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ αυξήθηκαν κατά 3,8 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 577 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 5,0% από 3,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 3.283 δισεκ . ευρώ, έναντι αύξησης κατά 559 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 232 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 18 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αύξηση κατά 137 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούνιο του 2024, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 60 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -21,8% από -27,0% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Ιούνιο του 2024, ήταν θετική κατά 3,158 δισεκ ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 105 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 10,3% από 8,3% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 9,4% από 7,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2.633 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 78 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 17,0% από 13,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 525 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 27 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 6,1% από 4,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 3,313 δισεκ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 66 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούνιο του 2024, ήταν αρνητική κατά 852 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 597 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 0,0% από -0,5% τον προηγούμενο μήνα.

Θετική κατά 88 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Ιούνιο του 2024, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 32 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -0,9% από -1,0% τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 3,7%, τον Ιούνιο του 2024, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.



