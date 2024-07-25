Την πρώτη θέση τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των Επιλέξιμων Επενδυτών για την αξιοποίηση του ακινήτου Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας, στον Δήμο Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατέλαβε η εταιρεία MATENISA TRADING CO. LTD.

Τον πίνακα ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου, κατά τη συνεδρίαση του σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 19,5 εκατ. ευρώ.

Είχε προηγηθεί στις 23 Ιουλίου η διενέργεια ηλεκτρονικής δημοπρασίας (E-Auction) για την υποβολή βελτιωμένων προσφορών από τα τρία επενδυτικά σχήματα (MATENISA TRADING CO. LTD, INNOVATION AND DEVELOPMENT M.A.E. και Αντώνιος Υάκινθος), τα οποία είχαν υποβάλει προσφορές στις 13 Ιουνίου 2024 για την αξιοποίηση του ακινήτου, στο πλαίσιο διεθνούς διαγωνισμού που εκκίνησε το ΤΑΙΠΕΔ στις 11 Μαρτίου 2024. Η ηλεκτρονική δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας SAP Ariba Sourcing, την οποία διαχειρίζεται η Eurobank Holdings.

Η τελική προσφορά, η οποία ανήλθε σε 19,5 εκατ. ευρώ, είναι αυξημένη κατά 140,7% σε σχέση με την αρχική υψηλότερη προσφορά ύψους 8,1 εκατ. ευρώ που αποτέλεσε την τιμή εκκίνησης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Η αξιοποίηση του ακινήτου θα έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία, καθώς περίπου 50.0000 τ.μ. θα αποδοθούν στους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Θερμαϊκού, ενώ στο ακίνητο προβλέπεται, επίσης, η ανέγερση σχολικής μονάδας (4.000 τ.μ.).

Οι παρεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με την οριοθετημένη δασική περιοχή, περίπου 23.000 τ.μ., δημιουργούν σημαντικές προοπτικές αναβάθμισης του δημόσιου χώρου στην περιοχή προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ενώ η αξιοποίηση του ακινήτου θα συμβάλλει στην ανάδειξη του παραλιακού μετώπου.

Μετά την προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής και των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών από τον Επιλέξιμο Επενδυτή, θα γίνει η ανακήρυξη Πλειοδότη και θα ακολουθήσει ο προβλεπόμενος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου «Ακτή και Camping Αγίας Τριάδας» το ΤΑΙΠΕΔ έχει αξιοποιήσει συνολικά 98 ακίνητα, με μεμονωμένους διαγωνισμούς και τις μεθόδους της ηλεκτρονικής δημοπρασίας (E-Auction) και της πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and leaseback). Τα έσοδα από την αξιοποίηση των ακινήτων υπερβαίνουν τα 1,62 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό όφελος είναι αισθητά υψηλότερο με την κινητοποίηση πολλαπλάσιων κεφαλαίων για την υλοποίηση επενδύσεων οι οποίες λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη για την περιφερειακή ανάπτυξη.

