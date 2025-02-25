Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Δευτέρα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου πολλοί επενδυτές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα τριμήνου του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia την Τετάρτη.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 33,19 μονάδων (+0,08%), στις 43.461,21 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 237,08 μονάδων (–1,21%), στις 19.286,92 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,88 μονάδων (–0,50%), στις 5.983,25 μονάδες.

