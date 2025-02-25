Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Πολλοί επενδυτές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα τριμήνου του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia την Τετάρτη

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Δευτέρα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου πολλοί επενδυτές αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα τριμήνου του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia την Τετάρτη.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 33,19 μονάδων (+0,08%), στις 43.461,21 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 237,08 μονάδων (–1,21%), στις 19.286,92 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 29,88 μονάδων (–0,50%), στις 5.983,25 μονάδες.

