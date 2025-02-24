ΑΔΜΗΕ: Σε εξέλιξη οι δοκιμές της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής

Το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής που βρίσκεται σε φάση δοκιμών από τα τέλη του 2024.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον ΑΔΜΗΕ, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εξοπλισμού των Σταθμών Μετατροπής και την επιτυχή δοκιμή ηλέκτρισης του συνόλου του καλωδιακού συστήματος 500 kV μεταξύ των δυο άκρων της διασύνδεσης, πλέον ολοκληρώνονται οι προκαταρκτικές δοκιμές εξοπλισμού, καθώς και οι δοκιμές λειτουργίας των υποσυστημάτων των Σταθμών Μετατροπής. Επιπλέον, ολοκληρώνονται οι δοκιμές του εξοπλισμού των Σταθμών Ηλεκτροδίων στη Σταχτορρόη Αττικής και την Κορακιά Ηρακλείου.

Με την ολοκλήρωση των δοκιμών εξοπλισμού το προσεχές διάστημα, αναμένεται η εκκίνηση των δοκιμών λειτουργίας του συστήματος (System Tests), με την ενσωμάτωση της νέας διασύνδεσης, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Λειτουργίας και Ελέγχου Συστήματος του ΑΔΜΗΕ, που αποτελεί την τελευταία και πιο κρίσιμη διαδικασία πριν την ένταξη του έργου σε κανονική λειτουργία.

Τις προηγούμενες ημέρες στελέχη του ΑΔΜΗΕ και της θυγατρικής εταιρείας και φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, AriadneInterconnection, πραγματοποίησαν επιθεώρηση στον Σταθμό Μετατροπής στη Δαμάστα Ηρακλείου.

Ο Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς κ. Δημήτρης Μίχος, ο Διευθυντής Έργου της Ariadne Interconnection κ. 'Αγγελος Σταματέλος, ο Διευθυντής Λειτουργίας και Ελέγχου Συστήματος κ. Βασίλειος Ζιώγας και ο Διευθυντής Νέων Έργων Μεταφοράς του Διαχειριστή κ. Μιχάλης Χατζηπάνος, περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της νέας υποδομής, όπου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι δοκιμές του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Τα στελέχη του ΑΔΜΗΕ και της AriadneInterconnection επιθεώρησαν επίσης τον νέο υποσταθμό υψηλής τάσης 150 kV στη Δαμάστα, ο μεγαλύτερος που έχει κατασκευαστεί στην Κρήτη με 17 πύλες, με την ηλέκτρισή του να αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο πλήρως ψηφιοποιημένος υποσταθμός, που κατασκευάστηκε με σύγχρονη τεχνολογία κλειστού τύπου (GIS), είναι κρίσιμος για τη σύνδεση των Σταθμών Μετατροπής της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής με το ηλεκτρικό δίκτυο του νησιού.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ η υλοποίηση της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής πραγματοποιήθηκε από αναδόχους παγκόσμιας κλάσης όπως οι Siemens Energy, Nexans, Prysmian και ΝΚΤ, ενώ για την πόντιση των υποβρυχίων καλωδίων χρησιμοποιήθηκαν τα δύο πλέον σύγχρονα πλοία παγκοσμίως, Aurora και Leonardo da Vinci.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

