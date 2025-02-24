Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από 1η Μαρτίου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης

Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από το Σάββατο 1η Μαρτίου 2025 η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης.

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου στους συγκεκριμένους κλάδους ξεκίνησε πριν από 5,5 μήνες, τον Σεπτέμβριο του 2024, παρέχοντας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτούς ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας η αποτελεσματικότητα του μέτρου επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία επίσημα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» καθώς καταγράφεται αύξηση στις καταγεγραμμένες υπερωρίες στους ενταγμένους κλάδους κατά 815.509 ώρες για το 2024 σε σχέση με τα έτη πριν την εφαρμογή του

Πηγή: skai.gr

