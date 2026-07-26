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Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της επίθεσης σε φεστιβάλ Pride του Βερολίνου - Ήταν Ισλαμιστής - Βίντεο

Ένας νεκρός πολλοί τραυματίες μετά το αιματηρό περιστατικό -  Ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας - Ο καγκελάριος Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή πράξη»

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Βερολίνο

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον 21χρονο οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher στην «καρδιά» του Βερολίνου το βράδυ του Σαββάτου. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διαφεύγει της σύλληψης, αλλά έχει ταυτοποιηθεί, και αναφέρεται ότι είναι ισλαμιστήςΈνας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν μετά το αιματηρό περιστατικό, με τη γερμανική κοινή γνώμη να διατυπώνει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας μετά από ανάλογες τρομοκρατκές επιθέσεις. 

Στις 22:15 (τοπική ώρα, 23:15 ώρα Ελλάδας) χιλιάδες άνθρωποι γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 17 άτομα. Μια γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Βερολίνο

Τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων GSG 9 και ελικοπτέρων, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ένα σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία διέψευσε ωστόσο την πληροφορία και διευκρίνισε ότι οι συλλήψεις στα βίντεο αφορούν περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή πράξη» και, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών «ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη της αποτρόπαιας αυτής πράξης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. O κ. Ντόμπριντ έχει ήδη θέσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αντίστοιχων αρχών του Βερολίνου.

Βερολίνο

   Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) έκανε από την πλευρά του λόγο για «μια επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας». Έπειτα από έναν ειρηνικό και ζωηρό εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, «η συγκέντρωση για ένα Βερολίνο της ανοχής και της ειρήνης δέχθηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Βέγκνερ και διαβεβαίωσε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης των συγκεντρώσεων, αλλά, υπογράμμισε, «δεν υπάρχει ποτέ 100% ασφάλεια».

Ο δράστης προέρχεται από τον «ισλαμιστικό χώρο»

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο Βερολίνο προέρχεται από τον «ισλαμιστικό χώρο», ανακοίνωσε την Κυριακή εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, συμπληρώνοντας πως ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ πρόκειτσαι για τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ.

Βερολίνο

   «Έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τον ύποπτο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Ωστόσο, ο ύποπτος είναι γνώριμος στην αστυνομία και προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, εδώ στο Βερολίνο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους.

Η γερμανική αστυνομία ζητά τη βοήθεια μαρτύρων: «Όποιος τράβηξε φωτογραφίες ή βίντεο από την επίθεση στο πάρκο Tiergarten θα πρέπει να τα ανεβάσει στην ιντερνετική πύλη πληροφοριών των ερευνητών» 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Γερμανία Βερολίνο ISIS λοατκι
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