Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η γερμανική αστυνομία για τον 21χρονο οδηγό του μίνι βαν που έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος που συμμετείχε στον εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher στην «καρδιά» του Βερολίνου το βράδυ του Σαββάτου. Ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διαφεύγει της σύλληψης, αλλά έχει ταυτοποιηθεί, και αναφέρεται ότι είναι ισλαμιστής. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 16 τραυματίστηκαν μετά το αιματηρό περιστατικό, με τη γερμανική κοινή γνώμη να διατυπώνει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας μετά από ανάλογες τρομοκρατκές επιθέσεις.

The Berlin Police Department has confirmed that a vehicle drove into a crowd in the Großer Tiergarten area during the Christopher Street Day (CSD/Berlin Pride) celebrations on the evening of July 25, 2026, injuring multiple people.



A vehicle, described in some reports as a white… pic.twitter.com/ZxspAUmMcz July 25, 2026

Στις 22:15 (τοπική ώρα, 23:15 ώρα Ελλάδας) χιλιάδες άνθρωποι γιόρταζαν ακόμη στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου την Ημέρα της Οδού Christopher, η οποία είναι αφιερωμένη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ και περιλαμβάνει μια από τις μεγαλύτερες εκδηλώσεις του κινήματος Pride στην Ευρώπη, όταν ένα λευκό βαν έπεσε πάνω στο πλήθος, τραυματίζοντας 17 άτομα. Μια γυναίκα υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο και ο οδηγός το εγκατέλειψε και επιχείρησε να διαφύγει, ενώ, σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, κρατούσε αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, το οποίο έστρεψε προς το πλήθος. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν μάλιστα στην εφημερίδα ότι είδαν ανθρώπους να φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων GSG 9 και ελικοπτέρων, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν νωρίτερα ότι έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ένα σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία διέψευσε ωστόσο την πληροφορία και διευκρίνισε ότι οι συλλήψεις στα βίντεο αφορούν περιστατικά που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων.

Zum #CSD in Berlin: Nach aktuellen Stand hat jemand einen weißen Transporter in der Lennestrasse am Tiergarten in eine Menschenmenge gelenkt. Der Fahrer soll ausgestiegen und geflohen sein. Mehrere Verletzte, die Polizei riegelt die Umgebung und weitere neuralgische Stellen in… pic.twitter.com/fz6qB7eNUh — Moritz J. Müller (@moritzjmllr) July 25, 2026

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση ως «ειδεχθή πράξη» και, σύμφωνα με εκπρόσωπό του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ομοσπονδιακό υπουργό Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ και ενημερώνεται συνεχώς από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ο καγκελάριος και ο υπουργός Εσωτερικών «ευχαριστούν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και θα εργαστούν με όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν τη διερεύνηση και τη δίωξη της αποτρόπαιας αυτής πράξης», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. O κ. Ντόμπριντ έχει ήδη θέσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στη διάθεση των αντίστοιχων αρχών του Βερολίνου.

Ο κυβερνήτης/δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ (CDU) έκανε από την πλευρά του λόγο για «μια επίθεση στην ελεύθερη και ανοιχτή κοινωνία μας». Έπειτα από έναν ειρηνικό και ζωηρό εορτασμό της Ημέρας της Οδού Christopher, «η συγκέντρωση για ένα Βερολίνο της ανοχής και της ειρήνης δέχθηκε επίθεση με τον πλέον βάναυσο τρόπο», πρόσθεσε ο κ. Βέγκνερ και διαβεβαίωσε ότι είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα περιφρούρησης των συγκεντρώσεων, αλλά, υπογράμμισε, «δεν υπάρχει ποτέ 100% ασφάλεια».

3. Update:

Nach aktuellem Stand wurden 17 Personen verletzt, darunter eine tote Person und mehrere lebensgefährlich Verletzte. Für Angehörige wurde eine Personenauskunftsstelle unter

📞 030 8485 4460 eingerichtet.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.#b2507 pic.twitter.com/qiz2zrZ8HF — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

Ο δράστης προέρχεται από τον «ισλαμιστικό χώρο»

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε φεστιβάλ της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στο Βερολίνο προέρχεται από τον «ισλαμιστικό χώρο», ανακοίνωσε την Κυριακή εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας, συμπληρώνοντας πως ο ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ πρόκειτσαι για τον 21χρονο Αμπντούλ Μπ.

«Έχουμε ταυτοποιήσει πλέον τον ύποπτο. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση για τον εντοπισμό του φερόμενου ως δράστη, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί ακόμη. Ωστόσο, ο ύποπτος είναι γνώριμος στην αστυνομία και προέρχεται από τον ισλαμιστικό χώρο, εδώ στο Βερολίνο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας σε δημοσιογράφους.

JUST IN: 21-year-old Islamist Abdul B. identified as Berlin CSD pride parade ramming suspect; released from juvenile detention in May 2026 pic.twitter.com/2aWwUo7zZn — Rapid Report (@RapidReport2025) July 26, 2026

4. Update:

Ein mutmaßlicher Tatverdächtiger konnte identifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen polizeibekannten Mann, der dem islamistischen Spektrum zugerechnet wird.



Nach dem Tatverdächtigen soll zeitnah öffentlich gefahndet werden.#b2507 pic.twitter.com/3pTyhTy6An — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 26, 2026

Η γερμανική αστυνομία ζητά τη βοήθεια μαρτύρων: «Όποιος τράβηξε φωτογραφίες ή βίντεο από την επίθεση στο πάρκο Tiergarten θα πρέπει να τα ανεβάσει στην ιντερνετική πύλη πληροφοριών των ερευνητών»

Helfen Sie unseren Ermittlerinnen und Ermittlern in der aktuellen Lage im #Tiergarten!



Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise in Form von selbst aufgenommenen Fotos oder Videos zum Tatgeschehen über den folgenden Link für die weiteren Ermittlungen an unser… pic.twitter.com/sTIoXDxbYp — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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