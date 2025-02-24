Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,88% - Στα 255,52 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις για καταγραφή βραχυχρονίων κερδών, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.600 μονάδων.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές του ΔΑΑ και της Coca Cola HBC.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.603,96 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,88%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.620,27 μονάδες (+0,13%) και κατώτερη τιμή στις 1.599,84 μονάδες (-1,13%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 255,52 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 69,30 εκατ. ευρώ αφορούν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 49.064.947 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,89%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΔΑΑ (+8,04%), της Coca Cola HBC (+2,04%) και της Optima (+0,57%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,98%), της Lamda (-2,72%), της ΔΕΗ (-2,55%), της Aegean (-2,46%) και της Alpha Bank (-2,35%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 10.772.991 και 9.044.530 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 42,93 εκατ. ευρώ και η Lamda Development με 42,56 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 16 μετοχές, 90 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΔΑΑ(+8,04%) και Frigoglass (+7,56%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-9,27%) και Χαϊδεμένος (-6,25%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA: 14,1200 +0,57%

ΤΙΤΑΝ: 40,9500 -1,68%

ALPHA BANK: 1,8455 -2,35%

AEGEAN AIRLINES: 11,1200 -2,46%

VIOHALCO: 5,7600 -1,20%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7800 -0,63%

ΔΑΑ:8,9800 +8,04%

ΔΕΗ: 12,9900 -2,55%

COCA COLA HBC:40,0000 +2,04%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2700 +0,22%

ΕΛΠΕ: 7,8600 -2,24%

ELVALHALCOR: 2,1300 -1,62%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,3900 -2,98%

ΕΥΔΑΠ: 6,0800 +0,33%

EUROBANK: 2,4740 -0,40%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8000 -2,72%

MOTOR OIL: 22,2600 -0,63%

JUMBO: 27,3800 -2,00%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7600 -0,54%

ΟΛΠ:33,6500 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 16,8700 -1,58%

ΟΤΕ: 14,9000 -0,67%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,7300 -1,62%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,3600 -1,75%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.