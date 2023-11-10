Wall Street: Κλείσιμο με πτώση μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της FED Τζερόμ Πάουελ

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διέκοψε σήμερα τη σειρά των θετικών συνεδριάσεων, με τους δείκτες να κλείνουν στο κόκκινο μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED) Τζερόμ Πάουελ ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα "δεν θα δίσταζε" να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκιά της εάν αυτό είναι απαραίτητο.

Έπειτα από οκτώ ημέρες ανόδου, ο διευρυμένος δείκτης S&P 500, ο πιο αντιπροσωπευτικός του αμερικανικού χρηματιστηρίου, κατέγραψε πτώση 0,81%με απώλειες 35,43 μονάδων για να κλείσει στις 4.347.35 μονάδες. Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,65%, με απώλειες 220,33 μονάδων και διαμορφώθηκε στις 33.891.94 μονάδες. Και ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 0,94%, με απώλειες 128,97 μονάδων και έκλεισε στις 13.521.45 μονάδες.

