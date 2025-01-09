Βρετανία: Η στερλίνα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023

Η στερλίνα υποχώρησε στο πιο αδύναμο επίπεδο έναντι του δολαρίου ΗΠΑ εδώ και πάνω από ένα χρόνο, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για τις δημοσιονομικές και πληθωριστικές προοπτικές του Ηνωμένου Βασιλείου έστειλαν τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας σε πτώση, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, η στερλίνα υποχώρησε έως και 0,6% στα 1,2294 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2023. Οι traders βλέπουν ότι η μεταβλητότητα στο νόμισμα θα παραμείνει αυξημένη τις επόμενες ημέρες.

Η πτώση του νομίσματος έρχεται παρά την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, η οποία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά. Συνήθως, τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν την ελκυστικότητα ενός νομίσματος, οπότε η πτώση αυτή τη φορά μπορεί να είναι ενδεικτική της φυγής κεφαλαίων, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Πηγή: skai.gr

