Ο ελληνικός όμιλος Κοπελούζου επιταχύνει την ανάπτυξη της ηλεκτρικής σύνδεσης ύψους 4,2 δισ. ευρώ με την Αίγυπτο, επιδιώκοντας να φτάσει σε μια τελική επενδυτική απόφαση το επόμενο έτος και την έναρξή της το 2030, όπως αναφέρει στο Bloomberg στέλεχος που είναι υπεύθυνο για το έργο.

Γνωστή ως «Gregy», η υποθαλάσσια γραμμή μεταφοράς έχει προσελκύσει το «έντονο ενδιαφέρον» από ευρωπαϊκές τράπεζες για πιθανή χρηματοδότηση, δήλωσε ο Ιωάννης Καρύδας, διευθύνων σύμβουλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας και τις διασυνδέσεις, σε συνέντευξή του στην Αθήνα.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, από τερματικούς σταθμούς υγροποιημένου φυσικού αερίου έως συνδέσεις αγωγών και γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό μετατρέπει τη χώρα μας σε πύλη εισαγωγών στην Ευρώπη, καθώς η ήπειρος επιδιώκει την ανεξαρτησία της από το ρωσικό φυσικό αέριο και σχεδιάζει να μηδενίσει τις καθαρές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, τονίζει το δημοσίευμα.

Η «Gregy» έχει ενταχθεί στον κατάλογο των ενεργειακών έργων κοινού και αμοιβαίου ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που το καθιστά επιλέξιμο για επιχορήγηση έως και 50% του κόστους κατασκευής. Ο διαχειριστής του ελληνικού ηλεκτρικού δικτύου IPTO δήλωσε τον Νοέμβριο ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επενδύσει σε αυτό.

Η ηλεκτρική σύνδεση, η οποία θα αποτελείται από 4 καλώδια που θα εκτείνονται σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα κατά μήκος της ανατολικής Μεσογείου, στοχεύει να φέρει ηλεκτρική ενέργεια από ένα χαρτοφυλάκιο 9,5 γιγαβάτ αιολικών και ηλιακών έργων που θα αναπτύξει η Κοπελούζος στην Αίγυπτο ως ξεχωριστό έργο, επισήμανε ο κ. Καρύδας.

Το 1/3 της της ηλεκτρικής ενέργειας θα προορίζεται για την ελληνική βιομηχανία, το άλλο 1/3 για μεταφορά στη Βουλγαρία, την Ιταλία και στη συνέχεια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το υπόλοιπο για την ελληνική παραγωγή καυσίμων όπως το υδρογόνο και την μεθανόλη για τα πλοία, σύμφωνα με τα σχέδια που παρουσίασε ο Όμιλος.

Το έργο θα έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως, πρόσθεσε ο κ. Καρύδας.

Τα αιολικά και ηλιακά πάρκα στην Αίγυπτο θα απαιτήσουν επενδύσεις έως και 8 δισ. ευρώ και ο ελληνικός Όμιλος στοχεύει σε μια διεθνή κοινοπραξία εταιρειών για την ανάπτυξή τους.

Σημειώνεται πως το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί με την Infinity Power - μια κοινοπραξία μεταξύ της αιγυπτιακής Infinity και της Masdar του Άμπου Ντάμπι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.