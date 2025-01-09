Προθεσμία για την επιλογή ασφαλιστικής «κλάσης» - Πότε εξοφλούνται οι «φουσκωμένες» εισφορές

Του Βαγγέλη Δουράκη

Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου έχουν το δικαίωμα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και «μπλοκάκια» να επιλέξουν την ασφαλιστική τους «κλάση» για το 2025: Όσοι δεν αλλάξουν «κατάταξη» θα παραμείνουν στην κατηγορία την οποία βρίσκονται ήδη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδείξουν κυρίως όσοι βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση, καθώς η επιλογή αυτή καθορίζει και το ύψος της σύνταξης που θα λάβει μελλοντικά ο ασφαλισμένος.



Προσοχή θα πρέπει να δείξουν οι ασφαλισμένοι και σε ένα ακόμη στοιχείο: Τα ποσά τα οποία κατέβαλλαν το 2024 αναπροσαρμόζονται βάσει του πληθωρισμού. Η αύξηση υπολογίζεται την τρέχουσα χρονιά να είναι 2,7%, κάτι που σημαίνει πως θα κληθούν να πληρώσουν νέες «φουσκωμένες» εισφορές στα τέλη Φεβρουαρίου 2025, όταν και οι επαγγελματίες θα κληθούν να καταβάλουν τα ποσά που θα οφείλουν για τον Ιανουάριο.

Πως διαμορφώνονται οι εισφορές για το 2025

Η αύξηση των εισφορών αφορά και τα «μπλοκάκια», ενώ οι παράλληλα απασχολούμενοι την γλιτώνουν εάν οι εισφορές από την μισθωτή τους εργασία καλύπτουν τα νέα αυξημένα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών.

Τα ποσά των εισφορών μετά την αύξηση του 2,7% εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν για το 2025 ως εξής (σ.σ.: στα ποσά θα πρέπει να προστεθούν και τα 10 ευρώ υπέρ ανεργίας):

Πρώτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 244,65 ευρώ από 238,22 ευρώ που ήταν πέρυσι (για τον κλάδο σύνταξης και υγείας)

Δεύτερη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 293,58 ευρώ από 285,87 ευρώ την προηγούμενη χρονιά

Τρίτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 351,8 ευρώ από 342,5 ευρώ που είναι το 2024

Τέταρτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 422,8 ευρώ από 411,7 ευρώ την τρέχουσα χρονιά

Πέμπτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα ανέλθουν στα 506,7 ευρώ από 493,4 ευρώ που είναι φέτος

Έκτη ασφαλιστική κατηγορία: οι εισφορές θα διαμορφωθούν στα 659,3 ευρώ από 642 ευρώ που είναι σήμερα.

Η «ειδική» κατηγορία και οι αγρότες

Υπάρχει ωστόσο και η μικρή-εισαγωγική ασφαλιστική κλάση (για νέους ελεύθερους επαγγελματίες κατά τα πρώτα 5 έτη της δραστηριότητάς τους), που από 142,9 ευρώ τον μήνα (μόνο για κύρια σύνταξη και υγεία) το ποσό θα φτάσει στα 146,8 ευρώ.

Από κοντά και οι αγρότες που από για την 1η κατηγορία από τα 141,8 θα πληρώνουν 145,6 ευρώ, τη 2η από 170,1 ευρώ πάνε στα 174,74 ευρώ, στην 3η από τα 204,1 στα 209,7 ευρώ, στην 4η από τα 245,02 στα 251,63 ευρώ, στην 5η από τα 294,94 στα 302,9 ευρώ και στην 6η κατηγορία από τα 384,5 στα 394,4 ευρώ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.