«Βουτιά» στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, αυξήσεις στην αντλία

Στο ίδιο έργο θεατές … με τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια της χώρας μας: Για ακόμη μία φορά επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό στην αντλία, το οποίο βλέπουμε σταθερά να συμβαίνει στην Ελλάδα, καθώς αν και εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες οι διεθνείς τιμές του «μαύρου χρυσού» κατέγραψαν θεματική «βουτιά», στα εγχώρια πρατήρια παραμένουν… αμετακίνητες!

Μάλιστα, ειδικά στην περίπτωση του πετρελαίου κίνησης, οι τιμές σε σχέση με τις 20 Ιουνίου είναι αυξημένες!

Αντίθετα, όταν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές ξεκίνησαν -ένα σύντομο όπως αποδείχτηκε- «ράλι» με την πολεμική επιχείρηση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, τα ντόπια πρατήρια φρόντισαν γρήγορα – γρήγορα να ανεβάσουν τις τιμές.

«Βουτιά» στις διεθνείς τιμές, αύξηση στις αντλίες

Για να τα πάρουμε όμως από την αρχή: Από τις 20 Ιουνίου και μέχρι την περασμένη Παρασκευή η διεθνής τιμή του «μαύρου χρυσού» από τα 77 δολάρια το βαρέλι έχει προσγειωθεί στα 68 δολάρια. Κάτι που μεταφράζεται σε πτώση της τιμής του της τάξης του 11,6%.

Τι διαδρομή όμως καταγράφουν το ίδιο διάστημα οι τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αντλία; Η αμόλυβδη βενζίνη από το 1,76 €/λίτρο έχει πέσει στο 1,747 €/λίτρο, δηλαδή μειώθηκε σχεδόν 1 λεπτό και κάτι, ποσοστιαία μείωση 0,7% ! Με άλλα λόγια η τιμή έμεινε σχεδόν τα ίδια σε μια περίοδο που η διεθνής τιμή κατέρρευσε!

Η εικόνα στο πετρέλαιο κίνησης όχι μόνον δεν αλλάζει, αλλά αντίθετα έχουμε αύξηση της τιμής! Συγκεκριμένα, από το 1,526 €/λίτρο στις 20 Ιουνίου το diesel κίνησης στις 4 Ιουλίου κόστιζε 1,544 €/λίτρο, με άλλα λόγια την περίοδο που η διεθνής τιμής κατέγραψε «βουτιά» άνω του 11%, το πετρέλαιο κίνησης στην αντλία αυξανόταν κατά 1,17%! Ανεπαίσθητη μεν… αύξηση τιμής δε στα πρατήρια.

Έτσι θα μπορούσε να πει κάποιος ότι στην αγορά για ακόμη μία φορά έκανε την εμφάνισή του το φαινόμενο "rockets and feathers" (πύραυλοι και φτερά) στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Το φαινόμενο των πυραύλων και των φτερών περιγράφει τη σοβαρή ασυμμετρία ανάμεσα στην αύξηση των τιμών λιανικής στα πετρελαιοειδή, που εκτοξεύονται σαν πύραυλος σε περιόδους ανόδου των διεθνών τιμών πετρελαίου, και της αργής αποκλιμάκωσής τους, σαν πτώση φτερού, όταν οι διεθνείς τιμές πέφτουν.

Η κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Και όλα αυτά βεβαίως καταγράφονται σε μια περίοδο που το καταργήθηκε και το περιβόητο «πλαφόν» στα περιθώρια κέρδους: Συγκεκριμένα, η νομοθεσία απαγόρευε στους πρατηριούχους να πωλούν με περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο από αυτό που είχαν το 2021, δηλαδή πριν ξεκινήσει η πληθωριστική πίεση από τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που συνέχιζε να ισχύει έως και τις 30 Ιουνίου.

Το μέτρο του πλαφόν κέρδους είχε τεθεί σε ισχύ αρχικά ως έκτακτη ρύθμιση κατά τη διάρκεια της πανδημίας το 2021 και παρατάθηκε αρκετές φορές, παραμένοντας ενεργό περισσότερα από τρία χρόνια.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, απαγορευόταν το μικτό κέρδος κάθε συναλλαγής και σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας να ξεπερνά εκείνο του καλοκαιριού του 2021, που θεωρήθηκε το πρώτο μετα-πανδημικό έτος.

Από την 1η Ιουλίου όμως, έπαψε να είναι σε ισχύ.



