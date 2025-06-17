Για την αύξηση που παρατηρείται σήμερα στην τιμή της βενζίνης αλλά και για το αν τυχόν θα υπάρξουν εκ νέου αυξήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες λόγω της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή, μίλησε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι» το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος των πρατηριούχων της Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου.

«Τώρα καταγράφονται οι αυξήσεις προ του πολέμου που είναι της τάξεως του 1 ή 2 λεπτών. Είναι λόγω του θέρος στη νότια Ευρώπη», εξήγησε ο κ.Παπαγεωργίου. «Είναι μια αύξηση λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης στα καύσιμα κίνησης. Είθισται να αυξάνουν τις τιμές τα διυλιστήρια στην έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου».

«Τις αυξήσεις από την άνοδο της τιμής διεθνώς, για το πετρέλαιο τύπου Brent και πως αυτό θα καταγραφεί στα πρατήρια θα τα δούμε τις επόμενες 2- 3 μέρες» εξήγησε.

Παράλληλα ανέφερε πως γίνεται αγώνας για να συγκρατηθούν οι τιμές.

Ερωτηθείς για το πόσο θα αυξηθεί η τιμή τις επόμενες ημέρες ο κ.Παπαγεωργίου ανέφερε ότι βλέποντας και τους άλλους πολέμους δεν θα υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις, γιατί δεν επηρεάζει άμεσα την παγκόσμια κοινότητα. «Θα υπάρξουν στα ορυκτά διότι είμαστε μέσω πολέμου. Θα υπάρξει αύξηση σε περίπτωση που χτυπηθούν εγκαταστάσεις πετρελαίου, είτε διυλιστήρια ή κάποιο τάνκερ στα στενά του Ορμούζ» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

