Του Χρυσόστομου Τσούφη

Καθώς μπαίνουμε στη «διακεκαυμένη» ζώνη της τουριστικής περιόδου – Ιούλιος και Αύγουστος – η ΑΑΔΕ εκτός από την εντατικοποίηση των ελέγχων – ακόμη και με τη χρήση drones τον Αύγουστο – ενεργοποιεί και νέα φορολογικά εργαλεία.



Ο λόγος για τον ενδιάμεσο προσδιορισμό φόρου – που υπάρχει από πέρυσι στο οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ – και έχει έρθει να λειτουργήσει ως αντίδοτο στο φαινόμενο επιχειρήσεων – κυρίως εποχικών- οι οποίες ξεκινώντας η σεζόν λειτουργίας τους, είναι τύπος και υπογραμμός και πληρώνουν κανονικά λ.χ την πρώτη δόση του ΦΠΑ αλλά στη συνέχεια γίνονται «καπνός» και ψάχνει να τις βρει το Υπουργείο Οικονομικών.



Το φαινόμενο της φοροαποφυγής διά της «εξαφάνισης» έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια και το φορολογικό αυτό εργαλείο είχε αποτελέσει πρόταση της ίδιας της ΑΑΔΕ. Ο ενδιάμεσος προσδιορισμός φόρου θα ενεργοποιείται στις περιπτώσεις που από τον συνδυασμό των υπαρχόντων κριτηρίων προκύπτει άμεσος ή επικείμενος κίνδυνος φοροδιαφυγής – αφορά κυρίως εποχικές ή νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις- ή ακόμη και κίνδυνος εγκατάλειψης της χώρας από τον φορολογούμενο. Πλέον η ΑΑΔΕ θα μπορεί να «συλλάβει» φορολογητέα ύλη πριν κλείσει ενώ η περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης είναι εν εξελίξει.



Για παράδειγμα ας πούμε ότι μια επιχείρηση συστήνεται το Μάιο σε ένα νησί. Είναι απλογραφική το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να υποβάλει πρώτη δήλωση ΦΠΑ τον Ιούνιο για το β΄ τρίμηνο του έτους. Υποβάλει τη δήλωση, όμως δεν πληρώνει ούτε ευρώ, ούτε όμως κάνει και ρύθμιση γεγονός που συνηθίζεται.

Με βάση το νέο καθεστώς , όταν θα γίνει έλεγχος -λ.χ. στα τέλη Αυγούστου -, οι ελεγκτές δεν θα ασχοληθούν μόνο με την περίοδο ως και τον Ιούνιο που είναι το τέλος της περιόδου για τον ΦΠΑ του β' τριμήνου, αλλά θα ελέγξουν και την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου. Και με βάση ό,τι βλέπουν στα στοιχεία τους θα υπολογίσουν το φόρο ο οποίος είναι και άμεσα απαιτητός. Μέχρι πέρυσι, θα έπρεπε να περάσει και ο Σεπτέμβριος για να ελέγξουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Σε κάθε περίπτωση η φορολογική διοίκηση διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για γενική στάση της ΑΑΔΕ αλλά ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση ειδικών περιστάσεων που αφορούν επιχειρήσεις με συγκεκριμένο φορολογικό προφίλ και συγκεκριμένη συμπεριφορά.



Μετά τη βεβαίωση του φόρου από τον προληπτικό έλεγχο, ο φορολογούμενος είτε καταβάλλει εφάπαξ την οφειλή είτε εξασφαλίζει την καταβολή αυτής, παρέχοντας εγγύηση ή αποδεχόμενος την εγγραφή βάρους επί της περιουσίας του υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης για το συνολικό ποσό της φορολογικής οφειλής. Η εγγύηση και η εγγραφή βάρους διατηρούνται μέχρι την πλήρη εξόφληση της φορολογικής οφειλής.

Ακολουθεί μέσα στο διάστημα 1 χρόνου από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου, διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου.



Ενισχυτικά στον έλεγχο της οικονομικής δραστηριότητας των νέων επιχειρήσεων θα λειτουργήσει και η ενεργοποίηση της ρύθμισης για δήλωση ΦΠΑ με το μήνα για όσες προχώρησαν σε έναρξη εργασιών από την πρωταπριλιά φέτος κι έπειτα (καθώς κι όσες άρχισαν να λειτουργούν μέσα στο 2024 και έως τον Μάρτιο). Με τη συμπλήρωση δύο χρόνων από την έναρξη της δραστηριότητας, όσοι τηρούν απλογραφικά βιβλία έχουν την δυνατότητα επιλογής υποβολής δήλωσης ΦΠΑ ανά τρίμηνη φορολογική περίοδο.





