Υποχωρεί το πετρέλαιο εν μέσω προσδοκιών για αυξήση της προσφοράς

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου υποχωρούν σχεδόν 1% την Παρασκευή, πιεζόμενα από τις προσδοκίες ότι οι παραγωγοί του ΟΠΕΚ+ θα αποφασίσουν αυτό το Σαββατοκύριακο να αυξήσουν την παραγωγή τους και από την επαναβεβαίωση του Ιράν για τη δέσμευσή του στη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Το αργό Brent διαπραγματεύεται στα 68,20 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,87% στις 15:50, ενώ το αμερικανικό πετρέλαιο, τύπου West Texas Intermediate, διαμορφώνεται στα 66,39 δολάρια το βαρέλι, χάνοντας 0,91%.

Οι οκτώ χώρες του ΟΠΕΚ+ είναι πιθανό να προβούν σε άλλη μια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Αύγουστο, απόφαση που θα ληφθεί σε συνάντηση το Σάββατο, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Εάν η ομάδα αποφασίσει να αυξήσει την παραγωγή της κατά άλλα 411.000 βαρέλια ημερησίως (bpd) τον Αύγουστο, όπως αναμένεται, για τέταρτο διαδοχικό μήνα, οι εκτιμήσεις για το ισοζύγιο πετρελαίου για το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα επανεκτιμηθούν και θα υποδηλώνουν επιταχυνόμενη διόγκωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Tamas Varga.

Οι τιμές του αργού δέχθηκαν επίσης πιέσεις, από ένα δημοσίευμα της αμερικανικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Axios, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επαναλάβουν τις πυρηνικές συνομιλίες με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη παραμένει δεσμευμένη στη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Εν τω μεταξύ, η Barclays αύξησε την πρόβλεψή της για την τιμή του πετρελαίου Brent κατά 6 δολάρια στα 72 δολάρια το βαρέλι για το 2025 και κατά 10 δολάρια στα 70 δολάρια το βαρέλι για το 2026, λόγω των βελτιωμένων προοπτικών της ζήτησης.

