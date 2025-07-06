Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία ζητούν από την φον ντερ Λάιεν περισσότερη ώθηση στην ανταγωνιστικότητα

Επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ετοιμάζουν οι ηγέτες της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, με την οποία καλούν για συγκεκριμένες δράσεις για την τόνωση των επενδύσεων σε ολόκληρη την ΕΕ και την υποστήριξη του αυτοκινητοβιομηχανικού τομέα.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, την οποία επικαλείται το Politico, οι Εμανουέλ Μακρόν, Τζόρτζια Μελόνι και Φρίντριχ Μερτς έχουν ήδη συμφωνήσει σε διάφορους στόχους, τους οποίους σχεδιάζουν να προτείνουν σε επιστολή τους προς την πρόεδρο της Επιτροπής τις επόμενες εβδομάδες. Αυτοί οι στόχοι περιλαμβάνουν ένα αίτημα για βοήθεια στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα μέσω ειδικών χρηματοδοτικών μέσων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Repubblica, εκτός από τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα, οι ηγέτες θα ζητήσουν επίσης ώθηση για επενδύσεις στην καινοτομία, την άμυνα και το διάστημα, καθώς και για μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών της ενέργειας.

Άλλες πτυχές της συλλογικής προσπάθειας βρίσκονται ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Η Γαλλία θα ήθελε να ζητήσει κίνητρα για τα ηλεκτρικά οχήματα, με τη Γερμανία να είναι πιο επιφυλακτική, αναφέρει η Repubblica.

Πηγή: skai.gr

