«Βουτιά» άνω του 8% για το πετρέλαιο μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Μεγάλες απώλειες καταγράφει η τιμή πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι ανοίγει πλήρως το Στενό του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία για όσο ισχύει η εκεχειρία.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο της περιόδου της εκεχειρίας, σε συμφωνία με την εκεχειρία στον Λίβανο. Ο Αραγτσί πρόσθεσε επίσης, σε ανάρτησή του στο X, ότι η διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ θα γίνεται μέσω της συντονισμένης διαδρομής που έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Μετά από την ανακοίνωση του Ιρανού ΥΠΕΞ, το πετρέλαιο άρχισε να υποχωρεί σημαντικά. Ειδικότερα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου διολισθαίνει κατά 9,19% στα 86,09 δολάρια το βαρέλι ενώ το Brent παράδοσης Ιουνίου σημειώνει βουτιά 8,37% στα 91,10 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία στον Λίβανο τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα Πέμπτης ώρα Ελλάδας.

