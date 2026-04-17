Στην οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων φόρου εισοδήματος (149.460 ή ως ποσοστό, 20,2% περισσότερες από πέρυσι), οι οποίες αφορούν συνολικά σε 999.523 φυσικά πρόσωπα (163.757 ή 19,6% περισσότερα ΑΦΜ σε σχέση με το 2025), προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αυτοματοποιημένης υποβολής.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν την προεκκαθαρισμένη δήλωση που υποβλήθηκε αυτόματα στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3) > Είσοδος στην Εφαρμογή, επιλέγοντας ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2026, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών TaxisNET.

Επίσης, μέσα από το myAADEapp, στην ενότητα Εισόδημα του myWallet, μπορούν να κατεβάσουν τη Δήλωση και το Εκκαθαριστικό τους, επιλέγοντας το έτος 2026.

Στην περίπτωση πάντως που τα στοιχεία, βάσει των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις, είναι ανακριβή ή ελλιπή:

* οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να τροποποιήσουν ή/και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία.

* η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.

Επιπλέον, από την ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι ο φόρος που έχει προσδιοριστεί μέσω της αυτόματης οριστικοποίησης δεν συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με τυχόν χρηματικές απαιτήσεις του φορολογούμενου έναντι του Δημοσίου, πριν από τη λήξη της γενικής προθεσμίας υποβολής δηλώσεων (15/7/2026).

Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2025 συνεχίζεται απρόσκοπτα και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά 2.283.103 δηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

* Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 - 20:00.

* Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Φορολογίας Εισοδήματος > Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων > Προεκκαθάριση προσυμπληρωμένης δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

