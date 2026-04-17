Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Παρασκευή ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει πλήρως ανοικτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, σε ευθυγράμμιση με την εκεχειρία στον Λίβανο.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η ναυσιπλοΐα θα πραγματοποιείται μέσω προκαθορισμένων, συντονισμένων διαδρομών, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026

Η 10ήμερη εκεχειρία που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και συμφωνήθηκε από τον Λίβανο και το Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, μετά από περισσότερο από έναν μήνα πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ. Σημειώνεται ότι, κατά τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η εκεχειρία στον Λίβανο αποτελούσε έναν από τους όρους που έθεσε το Ιράν.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος στο Ιράν «θα πρέπει να τελειώσει αρκετά σύντομα».

Μετά από την ανακοίνωση του Ιρανού ΥΠΕΞ, το πετρέλαιο άρχισε να υποχωρεί σημαντικά. Ειδικότερα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI παράδοσης Μαΐου διολισθαίνει κατά 9,19% στα 86,09 δολάρια το βαρέλι ενώ το Brent παράδοσης Ιουνίου σημειώνει βουτιά 8,37% στα 91,10 δολάρια το βαρέλι.

Αυτό που αναμένεται πλέον είναι η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος στις 12 Απριλίου, μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ, είχε ανακοινώσει ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα μπλοκάρει όλα τα πλοία που επιχειρούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν αΦπό το Στενό του Ορμούζ.

Η επόμενη κίνηση της Ουάσιγκτον θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα δείξει αν η εξέλιξη οδηγεί σε αποκλιμάκωση ή σε νέα κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Πώς φτάσαμε στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ

Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα που ουσιαστικά οδήγησαν στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν παγκοσμίως και έγινε σαφής η καθοριστική σημασία του περάσματος.

Τι είναι το Στενό του Ορμούζ;

Το Στενό του Ορμούζ είναι ένα στενό θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν. Αποτελούν τη βασική οδό μεταφοράς πολύτιμων εμπορευμάτων και κυρίως πετρελαίου.

Γιατί είναι σημαντικό;

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου διέρχεται καθημερινά από το Στενό του Ορμούζ. Μεταξύ των βασικών εξαγωγέων που χρησιμοποιούν το πέρασμα συγκαταλέγονται η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Ιράν.

Στο στενότερο σημείο του έχει πλάτος περίπου 21 μίλια (34 χιλιόμετρα).

Τα πλοία που τα διασχίζουν υποχρεούνται να κινούνται σε στενές ναυτιλιακές λωρίδες, προκειμένου να πλοηγούνται με ασφάλεια στα ρηχά νερά, γεγονός που τα καθιστά ακόμη πιο ευάλωτα.

Πόσο πετρέλαιο διέρχεται από τα Στενά και πού κατευθύνεται;

Οι χώρες του Κόλπου συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παραγωγούς αργού πετρελαίου παγκοσμίως. Παράλληλα, παράγουν μεγάλες ποσότητες διυλισμένων προϊόντων, όπως βενζίνη, ντίζελ και καύσιμα αεροσκαφών.

Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου κατευθύνεται προς την Ασία.

Ένα σημαντικό μέρος του πετρελαίου που διέρχεται από τα Στενά κατευθύνεται προς την Ασία, με την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία να αποτελούν τις βασικές αγορές.

Ωστόσο, επειδή οι τιμές του πετρελαίου καθορίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις τιμές παντού, ακόμη και σε χώρες που διαθέτουν δικούς τους ενεργειακούς πόρους.

Το πετρέλαιο του Ορμούζ τροφοδοτεί την παγκόσμια οικονομία.

Πώς επηρέασε ο πόλεμος τη ναυσιπλοΐα στα Στενά;

Η ναυσιπλοΐα στα Στενά έχει μειωθεί δραματικά από την έναρξη του πολέμου.

Οι απειλές στη ναυσιπλοΐα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν σχεδόν παραλύσει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μια κρίσιμη εμπορική αρτηρία.

Γιατί μειώθηκε τόσο η κίνηση των δεξαμενόπλοιων;

Το Ιράν έχει στοχοποιήσει ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο, εξαπολύοντας επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά λιμανιών και διυλιστηρίων που είναι κρίσιμα για την παραγωγή πετρελαίου. Ορισμένες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις διέκοψαν τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι διαθέσιμες ποσότητες για εξαγωγή.

Μέχρι τις 17 Μαρτίου, το Ιράν είχε στοχοποιήσει άμεσα περίπου 20 δεξαμενόπλοια, ωστόσο ακόμη και αυτή η περιορισμένη δράση ήταν αρκετή για να εκτοξεύσει το κόστος ασφάλισης και να αποθαρρύνει άλλα πλοία από το να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Στο στόχαστρο του Ιράν ενεργειακές και πετρελαϊκές υποδομές.

Την ίδια ώρα, το Ιράν συνεχίζει να εξάγει το δικό του πετρέλαιο μέσω των Στενών.

Το Ιράν χρησιμοποιεί πυραύλους και φθηνά drones για να στοχοποιεί ενεργειακές υποδομές στον Περσικό Κόλπο. Επειδή τα drones μπορούν να παραχθούν σε μεγάλες ποσότητες και λόγω της μικρής απόστασης από τις ιρανικές ακτές όπου κινούνται τα δεξαμενόπλοια είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Μπορεί να εξαχθεί πετρέλαιο χωρίς τη χρήση των Στενών;

Ορισμένοι αγωγοί πετρελαίου στην περιοχή μπορούν να παρακάμψουν τα Στενά, ωστόσο η δυναμικότητά τους είναι περιορισμένη.

Η Σαουδική Αραβία εκτρέπει τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ τα ΗΑΕ χρησιμοποιούν αγωγούς για μεταφορά στον Κόλπο του Ομάν, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Και ακόμη και η μεταφορά του πετρελαίου πέρα από τα Στενά του Ορμούζ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βρίσκεται εκτός κινδύνου. Το Ιράν έχει πλήξει το Γιανμπού, στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και το λιμάνι Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, λίγο έξω από τα Στενά.

Πώς επηρεάζει τον υπόλοιπο κόσμο η μείωση των εξαγωγών πετρελαίου;

Η μείωση της παγκόσμιας προσφοράς οδηγεί σε αύξηση των τιμών παντού. Αυτό ωφελεί ορισμένες πετρελαιοπαραγωγές χώρες, όπως η Ρωσία, αλλά αποτελεί αρνητική εξέλιξη για τους καταναλωτές.

Στις ΗΠΑ, που είναι επίσης μεγάλος εξαγωγέας πετρελαίου, η μέση τιμή της βενζίνης σε εθνικό επίπεδο πλησιάζει τα 4 δολάρια ανά γαλόνι, αυξημένη κατά περίπου ένα δολάριο σε σχέση με έναν μήνα πριν.

Πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι το 45% των Αμερικανών δηλώνουν «εξαιρετικά» ή «πολύ» ανήσυχοι για το αν θα μπορούν να αντέξουν οικονομικά το κόστος των καυσίμων τους επόμενους μήνες.

Ο πόλεμος εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου σε όλο τον κόσμο.

Μέρος των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου έχει διατεθεί στην αγορά για να περιοριστούν οι πιέσεις. Ωστόσο, πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο. Ο πλήρης αντίκτυπος της διαταραχής θα εξαρτηθεί από τη διάρκειά της.

Πηγή: skai.gr

