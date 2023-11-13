Βασίλης Ψάλτης: «Η Alpha Bank καθίσταται και πάλι 100% ιδιωτική και μάλιστα με την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή πρώτης γραμμής»

Η Alpha Bank καθίσταται και πάλι 100% ιδιωτική και μάλιστα με την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή πρώτης γραμμής, αναφέρει σε δήλωση του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης με αφορμή την αποδοχή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του στην Τράπεζα.

Στην δήλωση του ο κ. Ψάλτης αναφέρει:

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί έναν ιστορικό σταθμό στη μακρά πορεία της Τράπεζάς μας. Η Alpha Bank, η ιστορικά ιδιωτική Τράπεζα της Ελλάδας και αυτή με τη μεγαλύτερη μετοχική βάση, καθίσταται και πάλι 100% ιδιωτική, και μάλιστα με την είσοδο ενός στρατηγικού επενδυτή πρώτης γραμμής. Ευχαριστώ τη Διοίκηση του ΤΧΣ, τους Συμβούλους του Ταμείου, τους ανθρώπους της Alpha Bank και της UniCredit που εργάστηκαν εντατικά για την υλοποίηση της σημαντικής αυτής στρατηγικής συμφωνίας, και όλους όσους συνέβαλαν με τον τρόπο τους, ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτό το σημαντικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία της Alpha Bank. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή εξέλιξη δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας για την Τράπεζά μας, αλλά, κυρίως, θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στο τραπεζικό σύστημα και την οικονομία της χώρας μας».

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησε σήμερα στην αποδοχή της δεσμευτικής προσφοράς της UniCredit για την απόκτηση του συνόλου της συμμετοχής του Ταμείου, ύψους 8,9781%, στην Alpha Bank.

Έτσι, ολοκληρώνεται η πρώτη με συμμετοχή νέου επενδυτή πλήρης ιδιωτικοποίηση στον εγχώριο τραπεζικό τομέα στο πλαίσιο της αποεπένδυσης του ΤΧΣ και η Alpha Bank γίνεται η μόνη ελληνική Τράπεζα με τη συμμετοχή στρατηγικού εταίρου στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η εξαγορά του ποσοστού του ΤΧΣ στην Alpha Bank από τη UniCredit είναι η πρώτη επένδυση μεγάλου ευρωπαϊκού τραπεζικού ομίλου σε ελληνική Τράπεζα μετά από 17 χρόνια, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην κανονικότητα, μετά τη δημοσιονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Alpha Bank αποτελεί επιστέγασμα της πολύχρονης και επίπονης προσπάθειας για την εξυγίανση και τον μετασχηματισμό της Alpha Bank, αλλά και της θετικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργεί, δε, περαιτέρω ευνοϊκό περιβάλλον για την πλήρη ιδιωτικοποίηση και των υπολοίπων ελληνικών συστημικών τραπεζών, μέσω της προσέλκυσης υψηλής ποιότητας επενδυτών.

Παράλληλα, η μεταβίβαση του ποσοστού του ΤΧΣ στην UniCredit λειτουργεί ως καταλύτης ανάπτυξης για την Alpha Bank, καθώς η δυναμική και η υψηλή εξειδίκευση του ιταλικού Ομίλου, σε συνδυασμό με την στήριξη των μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών που έχουν ήδη επενδύσει στις προοπτικές της Τράπεζας, βελτιώνει θεαματικά τις δυνατότητες περαιτέρω δημιουργίας αξίας για τους Μετόχους, τους πελάτες, το προσωπικό της Τράπεζας, καθώς και για την ελληνική οικονομία.

Η εξαγορά του ποσοστού που κατείχε το ΤΧΣ στην Alpha Bank από την UniCredit είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας που ανακοίνωσαν προ τριών εβδομάδων οι επικεφαλής των δύο Ομίλων. Προβλέπεται επίσης η συγχώνευση των θυγατρικών τους στη Ρουμανία, μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί η 3η μεγαλύτερη Τράπεζα στη ρουμανική αγορά και η εμπορική συνεργασία μέσω κοινοπραξίας για τη διάθεση προϊόντων διαχείρισης χαρτοφυλακίου και ασφάλισης ζωής.

