Unilever Hellas: Ο Γιώργος Τζαβάρας γενικός διευθυντής στο νέο Business Unit

Η Unilever Hellas, στο πλαίσιο της νέας δομής των One Unilever αγορών στην Ευρώπη, ανακοίνωσε το νέο Business Unit Ελλάδας, Κύπρου, Βαλκανίων και Βαλτικών χωρών στο οποίο η Ελλάδα θα έχει ηγετικό ρόλο, με ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2025.

Συγκεκριμένα, τη θέση γενικού διευθυντή στο νέο Business Unit, με ευθύνη για 14 αγορές, θα αναλάβει ο Γιώργος Τζαβάρας, σήμερα γενικός διευθυντής για το Παγωτό σε Ελλάδα, Ρουμανία και ΕΜΕΕ.

Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, με πλούσια επαγγελματική πορεία, στρατηγική σκέψη και προσήλωση στην επίτευξη στόχων ο Γιώργος Τζαβάρας θα καθοδηγήσει το νέο business unit, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της Unilever στην Ευρώπη και δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι στη νέα δομή One Unilever, καταργείται η θέση Head of South East Europe την οποία σήμερα κατέχει ο Δημήτρης Μαγγιώρος.

Πηγή: skai.gr

