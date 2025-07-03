Δύο στους τρεις διαχειριστές συναλλαγματικών ισοτιμιών φοβούνται ότι η ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) κινδυνεύει και σχεδόν οι μισοί πιστεύουν ότι το κράτος δικαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να επιδεινωθεί αρκετά, με αποτέλεσμα να επηρεάσει σημαντικά την κατανομή των περιουσιακών τους στοιχείων, ανέφερε η UBS Asset Management σε έρευνα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, υπογραμμίζουν την αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με το καθεστώς ασφαλούς καταφυγίου του νούμερο 1 αποθεματικού νομίσματος στον κόσμο και της μεγαλύτερης αγοράς ομολόγων, δεδομένων των αντιπαραθέσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το εμπόριο και των επιθέσεών του στην Fed.

Οι δασμοί Τραμπ

Οι δασμοί του Τραμπ έπληξαν τόσο το δολάριο όσο και τα ομόλογα του Δημοσίου. Έχει επίσης πιέσει την Fed να μειώσει τα επιτόκια και οι σύμβουλοί του έχουν διατυπώσει ανορθόδοξες ιδέες για να θέσουν υπό έλεγχο το αυξανόμενο χρέος των ΗΠΑ, σημειώνει το Reuters.

Ο Μαξ Καστέλι, επικεφαλής στρατηγικής και συμβουλευτικής για τις παγκόσμιες αγορές κρατικών ομολόγων στην UBS Asset Management, δήλωσε ότι οι ανησυχίες έδειξαν ότι ήταν «πολύ σαφές» πώς οι δασμοί είχε αλλάξει την άποψη των διαχειριστών αποθεματικών για το δολάριο».

Στο μέλλον, το 29% επιδιώκει να μειώσει την έκθεσή του σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία ως απάντηση στις πρόσφατες εξελίξεις, σύμφωνα με την έρευνα. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, το 25% των κεντρικών τραπεζών δήλωσαν ότι αναμένουν να μειώσουν την έκθεσή τους στο δολάριο.

Παρόλα αυτά, σχεδόν το 80% των ερωτηθέντων αναμένει ότι το δολάριο, το οποίο αντιπροσωπεύει σήμερα το 58% των συναλλαγματικών αποθεμάτων, θα παραμείνει το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.

Επιπλέον, τον επόμενο χρόνο, ο χρυσός, τον οποίο η UBS κατέταξε σε σύγκριση με άλλα μη συναλλαγματικά περιουσιακά στοιχεία, θα προσελκύσει περαιτέρω ενδιαφέρον, με το 52% των κεντρικών τραπεζών να επιδιώκουν να αυξήσουν τα αποθεματικά τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.