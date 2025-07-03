Λογαριασμός
ΗΠΑ: Κατά 18,7% αυξήθηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Μάιο, καθώς μειώθηκαν οι εξαγωγές

Μετά την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο το εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ, παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις

ΗΠΑ

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ αυξήθηκε κατακόρυφα τον Μάιο, κατά 18,7%, φτάνοντας τα 71,5 δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω της μείωσης των εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου.

Το έλλειμμα της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου αυξήθηκε κατά 11,3 δισεκ. δολάρια σε σύγκριση με τον Απρίλιο, όπως εξάλλου ανέμεναν οι αναλυτές, με βάση μια μελέτη της MarketWatch.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, χωρίς ωστόσο να έχει περάσει ποτέ σε θετικό έδαφος.

Ο Τραμπ έχει αναγάγει τους δασμούς (σε ορισμένους τομείς, όπως τον χάλυβα, τα αυτοκίνητα, το αλουμίνιο, σε ορισμένες χώρες όπως η Κίνα, ο Καναδάς, το Μεξικό, ή και καθολικούς δασμούς σε όλους) σε κεντρικό άξονα της οικονομικής πολιτικής του.

Για να περιορίσουν τις απώλειες οι αμερικανικές εταιρείες προχώρησαν σε μαζικές εισαγωγές, ώστε να προλάβουν την επιβολή των δασμών. Στη συνέχεια, οι εισαγωγές μειώθηκαν. Τον περασμένο μήνα η μείωση αυτή ήταν οριακή, στο 0,1%, όμως ταυτόχρονα μειώθηκαν σημαντικά και οι εξαγωγές, στο 4% ή 279 δισεκ. δολάρια. Μεγαλύτερη μείωση εξαγωγών καταγράφεται στα καταναλωτικά αγαθά (180,2 δισεκ. δολάρια) και ακολουθούν οι πρώτες ύλες, το φυσικό αέριο και τα διαμορφωμένα μέταλλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

