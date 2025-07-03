Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 1.900 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 ετών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Coca Coal HBC, της Πειραιώς, της Eurobank και της Κύπρου.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.915,24 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,12%. Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2010 (1.936,43 μονάδες).

Από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 30,32%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει αυξηθεί κατά 25,7 δισ. ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 250,336 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.065.600 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,40%.

Οι τίτλοι

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+3,56%), της Κύπρου (+2,87%), της Πειραιώς (+2,87%), της Eurobank (+2,36%), της Viohalco (+1,96%) και της Εθνικής (+1,80%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΤΕ (-3,78%), του ΟΠΑΠ (-1.46%), της Τιτάν (-0,92%) και της ΕΥΔΑΠ(-0,86%).

Οι μετοχές του ΟΤΕ διαπραγματεύονται από σήμερα χωρίς το μέρισμα ύψους 0,7044 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 20.287.729 και 6.973.042 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 61,53 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 41,64 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 39 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μουζάκης(κ) (+9,26%) και Frigoglass (+7,81%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-6,52%) και Αττικές Εκδόσεις (-4,04%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,4000 αμετάβλητη

ΚΥΠΡΟΥ: 6,4600 +2,87%

ΟPTIMA: 20,3000 +0,25%

ΤΙΤΑΝ: 37,6500 -0,92%

ALPHA BANK: 3,1350 +1,13%

AEGEAN AIRLINES: 12,3400 -0,16%

VIOHALCO: 6,2300 +1,96%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 20,1400 αμετάβλητη

ΔΑΑ: 9,9550 +0,50%

ΔΕΗ: 13,9000 +0,51%

COCA COLA HBC: 45,9000 +3,56%

ΕΛΠΕ: 7,7950 -0,06%

ELVALHALCOR: 2,6150 +1,75%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,2900 +1,80%

ΕΥΔΑΠ: 5,7500 -0,86%

EUROBANK: 3,0400 +2,36%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4700 +1,41%

MOTOR OIL: 24,8000 +1,31%

JUMBO: 30,0000 +1,01%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 46,5000 +0,91%

ΟΛΠ: 45,8000 +1,55%

ΟΠΑΠ: 19,5900 -1,46%

ΟΤΕ: 15,7800 -3,78%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,0900 +2,87%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6000 -0,16%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

