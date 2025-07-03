Ο Τραμπ τα βάζει -και πάλι- με τον Πάουελ: «Να παραιτηθεί αμέσως!»

Την παραίτηση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ζητά ξανά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Πολύ αργά, πρέπει να παραιτηθεί αμέσως!!!», έγραψε τα ξημερώματα σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ, στην οποία έχει και έναν σύνδεσμο από άρθρο του Bloomberg, το οποίο αναφέρει πως μια ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ για τη στέγαση, ζητά να ερευνηθεί ο Πάουελ για την κατάθεσή του σχετικά με ανακαινίσεις που έγιναν στην έδρα της κεντρικής τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Fed απάντησε στη Γερουσία πως οι αναφορές πως η ανακαίνιση της έδρα της Fed έχει κοστίσει πολύ ακριβά είναι «παραπλανητικές και ανακριβείς».

Η κόντρα Τραμπ - Πάουελ

Ο Τραμπ είχε προτείνει τον Πάουελ για πρόεδρο της Fed κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας ωστόσο τον έχει επικρίνει πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα για τη μη μείωση των επιτοκίων.

Ο Τραμπ θέλει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια για να βοηθήσει στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Ο Πάουελ με τη σειρά του δήλωσε την Τρίτη ότι η Fed θα είχε ήδη μειώσει τα επιτόκια, αν δεν υπήρχε ο αντίκτυπος του εμπορικού πολέμου του Τραμπ.

Ενόψει της επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία στις αρχές του τρέχοντος έτους, ο Πάουελ δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί αν του το ζητήσει ο πρόεδρος ενώ τόνισε πως «δεν επιτρέπεται από τον νόμο» να τον αναγκάσει ο Λευκός Οίκος να αποχωρήσει.

Τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων ανεξάρτητων ομοσπονδιακών οργανισμών όπως η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορούν να εξαναγκαστούν σε αποχώρηση πριν από τη λήξη της θητείας τους μόνο «για σημαντικό λόγο», σύμφωνα με μια απόφαση-ορόσημο του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το 1935.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει αποδείξει πως αμφισβητεί τους πολιτικούς κανόνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.