Γιατί το υπερπλεόνασμα δεν φέρνει παροχές

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τα πρώτα επίσημα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού είναι άκρως ικανοποιητικά. 461εκατ€ η υπέρβαση εσόδων από φόρους, 825εκατ€ η υπέρβαση των εσόδων συνολικά και μια μικρή εξοικονόμηση 190εκατ€ στο σκέλος των δαπανών. Κάπως έτσι ο Ιανουάριος έκλεισε με πρωτογενές πλεόνασμα 2,1δισ€ έναντι στόχου 1,1δισ€

Και όπως και κάθε φορά που τα ...νούμερα είναι θετικά και με αφορμή την «κάθοδο» των αγροτών την ερχόμενη Τρίτη στην Αθήνα, ξεκίνησε μια συζήτηση περί παροχών από αυτούς που μεγαλόφωνα αναρωτιούνται «μα γιατί δεν δίνει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση αφού λεφτά υπάρχουν» και από αυτούς που το προχωρούν ακόμη πιο κάτω και ορέγονται πασχαλιάτικους μποναμάδες.

Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα νούμερα χρησιμοποιεί και ο Κωστής Χατζηδάκης για να υποστηρίξει ότι στην ουσία αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν επιπλέον χρήματα ούτε για να δοθούν τώρα στους αγρότες, και πολύ περισσότερο για επιδόματα τον Μάιο.

Πρώτον όπως τονίζει ο Υπουργός Οικονομικών, φέτος ο στόχος του προϋπολογισμού είναι να παράξει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 5δισ€ , σχεδόν διπλάσιο από το περσινό. Τα 2,1δισ€ του πλεονάσματος τον Ιανουάριο είναι μια καλή αρχή αλλά είμαστε ακόμη στην αρχή.

Δεύτερον, παρότι μόλις Φεβρουάριος, ήδη η κυβέρνηση έχει δώσει 212εκατ€ επιπλέον των προβλέψεων του προϋπολογισμού που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο με τις αποφάσεις της για την αύξηση του επιδόματος γέννησης, τις εφημερίες των γιατρών και τον ΕΦΚ των αγροτών.

Τρίτον είναι το επιχείρημα των αγορών που παρακολουθούν τα πάντα και το τελευταίο που θα ήθελε η κυβέρνηση είναι μια αναστάτωση ειδικά τώρα που το κόστος δανεισμού έχει υποχωρήσει κατά μια μονάδα μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Τέταρτον, όπως τονίζουν από την Νίκης, είναι ότι πρέπει ο προϋπολογισμός να κρατά και εφεδρείες για παν ενδεχόμενο. Κλιματική κρίση και έκτακτες υποχρεώσεις υποχρέωσαν την κυβέρνηση σε 2 συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς πέρυσι. Μόνο η κακοκαιρία Ντάνιελ στοίχισε 3,3δισ€ (αν και το κόστος δεν θα καλυφθεί ολόκληρο από τα δημόσια ταμεία).

Σε τελική ανάλυση τα ίδια τα νούμερα είναι «φτιασιδωμένα». Όχι ότι τα «μαγειρεύει» κάποιος απλά στη συντριπτική της πλειοψηφία η δημοσιονομική υπέρβαση φέτος, οφείλεται στο ...πέρυσι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΛΚ 159εκατ€ αφορούν έσοδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα οποία εισπράχθηκαν ετεροχρονισμένα.

205εκατ€ αφορούν ετεροχρονισμένες πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων

399εκατ€ από τις εισπράξεις φόρων ανάγονται στο 2023 ( φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ) και το ίδιο θα συμβεί και με τις εισπράξεις του Φεβρουαρίου.

Κάπως έτσι 763εκατ€ από τα 1,1δισ€ της υπέρβασης του πρωτογενούς πλεονάσματος δημοσιονομικά θα εγγραφούν στο 2023 παρότι ταμειακά εισπράχθηκαν φέτος.

Και γι' αυτό το οικονομικό επιτελείο συνιστά ...ψυχραιμία.

Πηγή: skai.gr

