Τραμπ: Θα αυξήσω πολύ τους δασμούς στην Ινδία γιατί αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα αυξήσει σημαντικά τους δασμούς στην Ινδία καθώς η χώρα συνεχίζει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

«Η Ινδία δεν αγοράζει μόνο τεράστιες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου, αλλά στη συνέχεια, μεγάλο μέρος του πετρελαίου που αγοράζει, το πουλάει στην ανοιχτή αγορά αποκομίζοντας μεγάλο κέρδος. Δεν τους νοιάζει πόσοι άνθρωποι στην Ουκρανία σκοτώνονται από τη ρωσική πολεμική μηχανή», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Εξαιτίας αυτού, θα αυξήσω σημαντικά τους δασμούς που καταβάλλει η Ινδία στις ΗΠΑ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε ωστόσο τι δασμολογικό συντελεστή θα επιβάλει στο Νέο Δελχί.



Το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει τη νέα απειλή του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία και πρόσθεσε ότι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο θα αντιμετωπίσει επίσης μια απροσδιόριστη ποινή, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες.

Το Σαββατοκύριακο, δύο πηγές της ινδικής κυβέρνησης δήλωσαν στο Reuters ότι η Ινδία θα συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία παρά τις απειλές του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

