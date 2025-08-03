Ένας από τους πλέον στενούς και έμπιστους συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Κυριακή την Ινδία ότι αγοράζοντας πετρέλαιο από τη Μόσχα ουσιαστικά χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, καταδεικνύοντας την πρόθεση του Τραμπ να κλιμακώσει την πίεση στο Νέο Δελχί να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

«Αυτό που είπε (ο Τραμπ) πολύ ξεκάθαρα είναι ότι δεν είναι αποδεκτό για την Ινδία να συνεχίσει να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο αγοράζοντας πετρέλαιο από τη Ρωσία», δήλωσε ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου.

Η κριτική του Μίλερ είναι από τις πιο ηχηρές μέχρι στιγμής μελών της κυβέρνησης Τραμπ προς έναν από τους σημαντικότερους εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδο-Ειρηνικό.

«Οι άνθρωποι θα σοκαριστούν όταν μάθουν ότι η Ινδία ουσιαστικά ευθυγραμμίζεται με την Κίνα στις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Αυτό το γεγονός προκαλεί έκπληξη», δήλωσε ο Μίλερ μιλώντας στην εκπομπή «Sunday Morning Futures» του Fox News.

Η ινδική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει τις δηλώσεις του Μίλερ.

Πηγές της ινδικής κυβέρνησης πάντως δήλωσαν στο Reuters το Σάββατο ότι το Νέο Δελχί θα συνεχίσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Μόσχα παρά τις απειλές των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ επέβαλαν την Παρασκευή δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα ως απόρροια των αγορών στρατιωτικού εξοπλισμού και ενέργειας από τη Ρωσία. Ο Τραμπ έχει επίσης απειλήσει με δασμούς 100% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ χωρών που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, εκτός εάν η Μόσχα καταλήξει σε μια σημαντική ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία.

Ο Μίλερ, πάντως, τόνισε ότι η σχέση του Τραμπ με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι είναι «εξαιρετική».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.