Εκρηκτική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά το ορόσημο των 2.000 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 ετών.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ η άνοδος των τιμών των μετοχών συνοδεύθηκε και από μεγάλη αύξηση του τζίρου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.005,97 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 2,34%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2010 (2.028,55 μονάδες).

Από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 36,49%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται στα 140,062 δισ. ευρώ και είναι αυξημένη κατά 37 δισ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 341,28 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 49.308.918 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,57%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,57%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha bank (+6,60%), της Πειραιώς (+4,79%), της Εθνικής (+4,11%), της Κύπρου (+4,01%) και της Eurobank (+2,96%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,09%), της Coca Cola HBC (-0,97%) και της Μυτιληναίος (-0,21%).

Οι μετοχές του ΟΛΠ διαπραγματεύονται από σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,92 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 20.715.310 και 11.144.297 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Metlen με 105,44 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 70,04 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 88 μετοχές, 28 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Προοδευτική (+13,00%) και Κυριακούλης (+12,16%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-8,88%) και ΟΛΠ (-3,09%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 6,2000 +0,98%

ΚΥΠΡΟΥ: 6,7400 +4,01%

OPTIMA: 7,2500 +2,40%

ΤΙΤΑΝ: 36,3000 +0,97%

ALPHA BANK: 3,5070 +6,60%

AEGEAN AIRLINES: 12,4800 +0,81%

VIOHALCO: 6,0600 +1,68%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,5400 +2,28%

ΔΑΑ: 10,1500 +2,89%

ΔΕΗ: 14,0900 +1,95%

COCA COLA HBC: 45,0600 -0,97%

ΕΛΠΕ: 7,7150 -0,06%

ELVALHALCOR: 2,4900 +1,63%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,5500 +4,11%

ΕΥΔΑΠ: 7,1400 +0,56%

EUROBANK: 3,2700 +2,96%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,3700 +0,31%

MOTOR OIL: 24,7200 -0,16%

JUMBO: 30,2400 +2,51%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 47,0600 -0,21%

ΟΛΠ: 47,0000 -3,09%

ΟΠΑΠ: 19,5000 +0,67%

ΟΤΕ: 15,7200 +1,03%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,8320 +4,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4000 +0,60%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

