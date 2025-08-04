Του Βαγγέλη Δουράκη

Μια «δεύτερη ευκαιρία» θα έχουν όσες οικογένειες έχασαν τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή του παιδιού ή των παιδιών τους σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς της ΕΕΤΑΑ για την περίοδο 2025-2026. Η διαδικασία «τρέχει» επιτρέποντας σε κάθε ενδιαφερόμενο να κάνει την αίτησή του, αναλόγως του τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ. Όσοι όμως έχασαν τη σειρά τους θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από αύριο και μέχρι την παραμονή της Παναγίας ανεξαρτήτως του ψηφίου που λήγει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους.



Σήμερα δικαίωμα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας, έχουν εκείνοι οι γονείς που το ΑΦΜ τους λήγει σε 6, 7, 8 και 9.

Από αύριο 5 του μήνα όμως, η διαδικασία «ανοίγει» για κάθε δυνητικό δικαιούχο και έτσι δικαίωμα υποβολής αίτησης θα έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ μέχρι και τις 14 Αυγούστου.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις αφορούν Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠΑμεΑ της ΕΕΤΑΑ. Η βασική καινοτομία της φετινής Κοινής Υπουργικής Απόφασης είναι η διετής διάρκειά της, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα, μέσω των ήδη δεσμευμένων πόρων του Προγράμματος, ενώ η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων θα γίνει μέσω δύο κύκλων του, με αντίστοιχες Προσκλήσεις ενδιαφέροντος: α΄ κύκλος 2025-2026 και β΄ κύκλος 2026-2027.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: βρέφη και νήπια για φιλοξενία σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους για δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ, και παιδιά και άτομα με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Οι Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, www.eetaa.gr, σήμερα για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9 και από αύριο μέχρι και 14/8/2025 για όλα τα ΑΦΜ, κάτι που αφορά κυρίως όσους έχασαν τις σχετικές προθεσμίες.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατοχή των κωδικών Taxisnet αποκλειστικά της/του αιτούσας/ντα.

Η πλειοψηφία των στοιχείων που απαιτούνται θα αντληθούν αυτόματα, από διεπαφές με τα Πληροφοριακά Συστήματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, ανάδοχοι γονείς, επίτροποι ή συμπαραστάτες, νόμιμοι εκπρόσωποι βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους, σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων και των Φορέων/Δομών περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στις 30/7/2025 στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ (www.eetaa.gr).

Όλοι οι αιτούντες/σες, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση, κατά τη διάρκεια των ενστάσεων, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί η αίτησή τους.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια

Προσοχή: για κάθε παιδί, θα πρέπει να υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση.

Επιπλέον, κάθε αιτών θα πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να διαθέτει προσωπικούς κωδικούς (taxisnet), που θα χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της αίτησης.

Να έχει εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024, (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2024 – 31/12/2024), τόσο για τον ίδιο, όσο και για το έτερο μέλος, καθώς και για τα εξυπηρετούμενα παιδιά/ΑμεΑ που έχουν εισοδήματα.

Να έχει συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024 α) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συμμετοχής όλων των κατηγοριών Δομών (πλην των δομών Β3 και Δ, που εξαιρούνται εισοδηματικών κριτηρίων), προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

- Έως 27.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

- Έως 30.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

- Έως 33.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

- Έως 36.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

β) που δεν υπερβαίνει το ποσό των 42.000 ευρώ για τη συμμετοχή στις κατηγορίες δομών Α1, Α2, Β1 και Β2, προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

- Έως 33.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

- Έως 36.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

- Έως 39.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

- Έως 42.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Σε περίπτωση που το συνολικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2024 των αιτούντων, υπερβαίνει τα όρια της εν λόγω προϋπόθεσης (π.χ. άνω των 27.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά),και έως τις 33.000 ευρώ, τότε τα ωφελούμενα παιδιά θα λαμβάνουν voucher μειωμένης αξίας.

