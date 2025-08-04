Ισχυρές ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά μετά την ισχυρή υποχώρηση της Παρασκευής, εν μέσω ανοδικής αντίδρασης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, που βοηθούν την αγορά να ξεπεράσει το φράγμα των 2.000 μονάδων για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 17:06, κινείται στις 2.000,98 μονάδες καταγράφοντας 2,09%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 115,12 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο 2,29% στις 5.034,56, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,34%, στις 2.872,27 μονάδες..

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+3,28%), της Alpha Bank (+2,98%), της Εθνικής (+2,52%) και της ΓΕΚ (+2,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-4,23%), της Coca Cola HBC (-1,105) και των ΕΛΠΕ (-0,45%).

Οι μετοχές του ΟΛΠ διαπραγματεύονται σήμερα χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 1,92 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς, με 11.558.675 και 2.182.295 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 38,47 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 14,55 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 77 μετοχές, 31 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Προοδευτική (+12,00%) και Χαϊδεμένος (+9,21%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές ΟΛΠ (-4,23%) και Μουζάκης (-2,21%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

