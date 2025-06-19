Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη τις εκκλήσεις του προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια, λέγοντας ότι τα επιτόκια θα πρέπει να είναι 2,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα, σημειώνει το Reuters.

«Ο Τζερόμ Πάουελ κοστίζει στη χώρα μας εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια... Θα έπρεπε να είναι 2,5 μονάδες χαμηλότερα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, αναφερόμενος στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την Τετάρτη.

Tα επιτόκια της Fed κυμαίνονται στο εύρος του 4,25%-4,50%. Το επιτόκιο αναφοράς βρίσκεται στο τρέχον εύρος του από τον Δεκέμβριο.

Οι αξιωματούχοι της Fed συνολικά εξακολουθούν να αναμένουν δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη μεταξύ τους. Τον Μάρτιο, την τελευταία φορά που οι αξιωματούχοι δημοσίευσαν τις προβλέψεις τους, υπήρχαν τέσσερις αξιωματούχοι που εκτιμούσαν ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις επιτοκίων το 2025. Τώρα, υπάρχουν επτά, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να μετακινηθεί η διάμεσος σε μία μείωση επιτοκίων.

Πηγή: skai.gr

