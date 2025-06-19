Όπως αναμενόταν, η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε σήμερα στην τακτική της συνεδρίαση να διατηρήσει το επιτόκιό της στο 4,25%. Απόφαση που απογοητεύει πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες προσδοκούν φθηνότερο δανεισμό ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, δύο είναι οι βασικοί λόγοι του παγώματος των επιτοκίων. Πρώτον, ο πληθωρισμός στη χώρα που βρίσκεται στο 3,4%. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού για πάνω από ένα χρόνο, την ώρα που ο στόχος της κυβέρνησης είναι να πέσει στο 2%. Και δεύτερον, η «έκρυθμη» κατάσταση στη Μέση Ανατολή η οποία μπορεί να επηρεάσει τη διεθνή οικονομία. Όπως σημειώνει η έκθεση της Τράπεζας της Αγγλίας, «από την τελευταία συνεδρίασή της τον Μάιο, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 26% ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου κατά 11%. Η Τράπεζα σημειώνει επίσης πως η επιτροπή καθορισμού επιτοκίων παρακολουθεί την αυξημένη αστάθεια που δημιουργείται στο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον και «θα συνεχίσει να αξιολογεί και να ενημερώνει για τους κίνδυνους της οικονομίας».

Πάντως στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Τράπεζα της Αγγλίας αφήνει να εννοηθεί πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αν τα δημοσιονομικά της χώρας καλυτερέψουν, το επιτόκιό της μπορεί να μειωθεί. Όπως και να έχει, ήδη μέσα στο 2025 το έχει μειώσει δύο φορές και συνολικά τέσσερις, από τον Αύγουστο του 2023 που είχε φτάσει στο 5,25%. Αλλά και ο Διοικητικής της Τράπεζας, Άντριου Μπέιλι, άφησε μια νότα αισιοδοξίας δηλώνοντας πως «τα επιτόκια παραμένουν σε σταδιακή πτωτική πορεία, αν και τα αφήσαμε αμετάβλητα σήμερα». Η επόμενη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας είναι προγραμματισμένη για τις 7 Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

